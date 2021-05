Cobre rompe récord de 10 años ante caída internacional del dólar

Luego de empezar el año en la zona de los US$ 7.800 por tonelada, el cobre anotó este viernes un nuevo récord histórico al subir hasta los US$ 10.325, traducidos en US$ 4,7 la libra, su nivel más alto en la última década. Se trata, a su vez, del mayor aumento diario experimentado desde el pasado 25 de febrero.

Impulsado por la demanda en China y la debilidad del dólar en el mercado cambiario internacional, el metal rojo se disparó en más del 3% en menos de 24 horas, acumulando un alza de más de 32% en el año y aumentando más del doble desde los mínimos de marzo del año pasado. Precisamente, el cobre acumula un alza de más de 95% en los últimos doce meses, y sin visos de detenerse. Por ello, Goldman Sachs no dudó en anticiparle un precio de US$ 15.000 por tonelada en el 2025.

Para el exministro de Economía Alonso Segura, este desarrollo responde a intensivas políticas de cambio climático que requieren cobre y zinc, pero que extrapolan otras luchas a nivel local.

“Hay elementos que sugieren un aumento sostenido en los próximos años, lo ideal sería soportar un buen precio del cobre. En el Perú, uno de los principales factores adversos es la conflictividad social. El que no despegue la inversión minera no depende de la tributación (como en el caso del royalty), no en este momento”, señaló.

Chile, Perú y China

Perú es el segundo productor mundial de cobre. Las 2,2 millones de toneladas que produjo en el 2020 están muy por encima de las 1,7 registradas por China, pero aún por debajo de las 5,7 de Chile, donde se inició el debate por el royalty minero para pesar de sus empresas.

En esta línea, el exviceministro de Minas Rómulo Mucho consideró que el país está en el mejor momento para retomar proyectos cupríferos , que puedan garantizar una recuperación sostenida a través de transferencias del canon, como la observada el año pasado de S/ 2.303 millones solo para la macrorregión sur.

“En el Perú, cuando suben los precios de los minerales son enormes las utilidades. Tenemos que asumir que el gobierno que entre la va a pasar mal, no importa quién sea, por ello hay que tomar decisiones ahora que el cobre sube para retomar niveles prepandemia”, remarcó.

La clave

Mercado. Perú suministra alrededor del 27% del cobre que demanda China, principal consumidor del mundo.

Envíos. El 64,2% de las exportaciones cupríferas de Perú por valor tuvo como destino China.

Trade. Las importaciones chinas alcanzaron en abril su máximo de una década (43,1%).

