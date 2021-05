Pan no subiría igual pese a los anuncios concertados de alza

El alza en el precio del pan no ha tenido igual efecto en todas las panaderías, pese a ser ampliamente advertido días atrás.

Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), consideró que el incremento, no acatado al unísono por todos los negocios del sector, debería ser sometido a un análisis administrativo a cargo del Indecopi, para descartar cualquier tipo de concertación de precios en contexto electoral. De constatarse la especulación, el caso podría pasar al Ministerio Público.

“Por la diferencia entre panaderías, habría que verificar si esto es real. Si estamos hablando de prácticas especulativas se puede aplicar la última modificación que se hizo al Código Penal, que restituyó el delito de especulación”, explicó.

Karen Puertas, consultora en gestión empresarial y educación financiera, opinó que el proceso de intermediación influye en la diferenciación del precio de la masa horneada, sobre todo si es una bodega y una panadería. “ A mayor intermediación, mayor costo para el consumidor final. Evidentemente, la calidad del panificado puede ser muy diferente”, dijo.

Para el economista Santiago Dávila, aún no existen suficientes indicios para hablar de concertación de precios. Sin embargo, apuntó a que la libre regulación de las panaderías, y la relación inconexa entre los precios en distintos locales, demuestran libre competencia todavía poco afectada por el precio internacional del trigo.

“La producción de pan es un mercado muy atomizado. No veo por qué el precio deba subir de manera homogénea de un momento a otro. Que suba el dólar no significa que todos los panificadores subirán al mismo ritmo que el tipo de cambio, así no funcionan las cosas”, manifestó.

La clave

Harina. El consumo per cápita de trigo en el Perú es de 43 kg al año. Cerca del 90% del grano consumido en nuestro país es importado. Las principales empresas importadoras son Alicorp, Compañía Molinera del Centro, Cogorno y Anita Food, entre otras.

