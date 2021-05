Bill y Melinda Gates: un divorcio multimillonario

El matrimonio Bill y Melinda Gates ya tiene preparado un mecanismo para el reparto de su patrimonio, luego de que el magnate y la empresaria anunciaran públicamente la disolución de su matrimonio que tiene 27 años.

Se presume que la ruptura podría ser compleja y una de las más caras de la historia, dada la gran riqueza que manejan. De hecho, Jeff Bezos, dueño de Amazon, posee el divorcio más caro, ya que en 2019 su exesposa MacKenzie Scott recibió casi US$ 20.000 millones de acciones del gigante del comercio electrónico, es decir, una participación de 4% en la compañía.

Hasta el momento trascendió que los aún esposos no tienen un acuerdo prenupcial, pero sí establecieron un “contrato de separación” presentado ante el Tribunal Superior del Condado de King (Washington), una de las pocas jurisdicciones de Estados Unidos con leyes de bienes gananciales, que estipula cómo dividirán sus bienes. El texto hace referencia a propiedades en cinco estados de Estados Unidos, un jet privado, una colección de arte y una flota de autos de lujo.

Uno de los primeros puntos a resolver se enfocaría en el 1% que Gates aún posee en Microsoft con una estimación de US$ 124.000 millones, según Forbes. En el gigante tecnológico ella ocupó puestos de responsabilidad, hasta que en 1994 dejó la compañía para casarse con Bill. Fue ahí cuando dejó de ser Melinda Ann French.

No obstante, el grueso más importante está en la fundación que ambos crearon en el año 2000 y se encuentra valorizada en casi US$ 50.000 millones. El portal TMZ reveló que Melinda, de 56 años, percibiría un aproximado de US$ 33.000 millones del monto.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.