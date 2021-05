Perú será este año sede del evento de arándanos más grande del mundo

Perú será sede del IBO Summit 2021, evento virtual que se realizará del 23 al 25 de agosto, considerado el evento más importante en el calendario de la industria del arándano.

Bajo el lema “Together to be the Berry Best”, la Asociación de Productores y Exportadores de Arándanos del Perú (Proarándanos) y la International Blueberry Organization (IBO) ultiman detalles para la reunión que cada 12-18 meses sostienen los principales líderes del sector en todo el mundo.

De acuerdo a un informe recogido por el portal Fresh Plaza, la cumbre se llevará a cabo en una plataforma 100% digital creada exclusivamente para este evento, a través de la que el participante podrá visitar virtualmente diversos campos en el Perú, así como escuchar y participar de una amplia gama de presentaciones y conversatorios a cargo de renombrados profesionales del mundo entero.

Se espera congregar a delegados de más de treinta países, entre América, Europa, África y Asia. Será una oportunidad única para las empresas auspiciadoras de generar contactos comerciales y exposición de sus marcas.

El objetivo este año será abordar desafíos comunes y coordinar soluciones potenciales, explorar oportunidades y, fundamentalmente, promover la salud y la sostenibilidad de la industria del arándano en el contexto de pandemia mundial.

