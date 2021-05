Techo Propio: macrorregión centro cuenta con más de 6.500 viviendas disponibles

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que los departamentos de la macrorregión centro cuentan con 6.592 viviendas disponibles a las que se puede acceder a través del Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, el cual ofrece un apoyo estatal de 38.500 soles a los hogares más vulnerables.

La región que lidera la lista es Ica con 5.368 inmuebles disponibles, las cuales son parte de 23 proyectos inmobiliarios. Le sigue Áncash, con una oferta de 773 unidades, luego está Apurímac con una disponibilidad de 102 viviendas.

Por su parte, Junín cuenta con 92 viviendas. En Ayacucho, se puede observar una oferta de 60 inmuebles, mientras que en Huancavelica la disponibilidad es de 17 unidades.

Respecto a Lima provincias, Cañete es la que tiene mayor disponibilidad con 102 inmuebles; Huaura cuenta con 47 viviendas disponibles; Barranca tiene 27 unidades libres; y Huaral tiene una oferta de cuatro viviendas.

Es importante precisar que las viviendas disponibles de la macrorregión centro representan el 24% de la oferta total que tiene el programa Techo Propio en el Perú. A nivel nacional, hay una disponibilidad de 27.2000 inmuebles que aceden al BFH.

Para acceder al BFH, las familias no deben tener casa ni terreno propio y sus ingresos mensuales no deben superar los 3.715 soles. Además, el valor de la vivienda no debe exceder los 87.400 soles si se trata de una vivienda unifamiliar, ni sobrepasar los 109.200 soles, si es un edificio multifamiliar, un conjunto residencial o una quinta.

