La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac S. A.), empresa estatal responsable del control del tránsito aéreo a nivel nacional, señaló que no existe ningún tipo de discriminación laboral hacia sus extrabajadores comprendidos en la Quinta lista de cesados de forma irregular - Ley 27803.

A través de un comunicado, el organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) refirió que la decisión de reincorporar a sus trabajadores, cesados irregularmente, en puestos distintos a los que tenían antes y donde ganan el sueldo mínimo de 930 soles , no representa una vulneración legal.

“El Poder Judicial no ha declarado que la ejecución de las medidas cautelares de reincorporación o reincorporaciones vía ejecución anticipada de sentencia de ex trabajadores comprendidos en la quinta lista de cesados de forma irregular como auxiliares administrativos con una remuneración mínima vital constituya un incumplimiento a su mandato, situación por la cual esta acción implementada por carecer de plazas vacantes presupuestas iguales o similares al puesto que fueron cesados los demandantes, resulta ser válida”, reza el documento.

Asimismo, el centro operativo perteneciente al Gobierno del Perú asegura que, a la fecha, no cuenta con plazas vacantes presupuestadas para ellos, como sí ocurrió con las anteriores cuatro listas de cesados de forma irregular.

“Corpac S.A. viene cumpliendo con la reincorporación de ex trabajadores comprendidos en la quinta lista de cesados de forma irregular que se ha dispuesto por medidas cautelares o ejecución anticipada de sentencias, a pesar de no contar con plazas vacantes presupuestadas, que es una condición establecida en el artículo 10° de la Ley 27803, norma que se encuentra vigente porque no ha sido derogada por la Ley Nº 29059, ni normas posteriores de la misma jerarquía”, continúa.

Al respecto, el abogado Walter Gonzales explicó a este medio, en febrero del 2020, que “en primera y segunda instancia, el Poder Judicial comprobó que sí existían esas plazas”.

Finalmente, Corpac sostuvo que no existe ningún tipo de discriminación hacia los afectados, toda vez que para ellos resulta inaplicable una nivelación salarial.

“No existe un trato discriminatorio a los ex trabajadores reincorporados como auxiliares administrativos, ya que no desempeñan funciones y tampoco asumen responsabilidades iguales o similares a las que realizan los demás trabajadores (funcionarios, profesionales, técnicos y administrativos) que actualmente se encuentran en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de Corpac S.A., situación por la cual no resulta aplicable una nivelación salarial, porque existe un trato diferenciado que no es discriminatorio”, sentencia la empresa.

Corpac, OSCE y Ernst & Young

Corpac S. A. suscribió en enero del 2018 un contrato con la agencia Ernst & Young (EY) para recibir asesoría legal en el proceso de reincorporación de sus extrabajadores, comprendidos en la Quinta lista de cesados de forma irregular - Ley 27803, por un monto de 2 millones 880 mil soles y un plazo de 1.095 días calendario a partir del primer día hábil de entrega de los expedientes.

La agencia Ernst & Young fue suspendida en noviembre de ese mismo año, diez meses después, por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para no volver a contratar con el Estado hasta noviembre del 2021.

En comunicación con el Diario La República, representantes de Ernst & Young explicaron que el periodo de contrato, que debía terminar mucho antes del 2 de abril del presente año , se vio extendido más allá de 1.095 días debido a la emergencia sanitaria. A la fecha, la relación entre ambas organizaciones está terminada.

En este sentido, los plazos para la contratación con los abogados de Ernst & Young, por parte de Corpac, se ajustan a ley.

Contrato entre la empresa Corpac S. A. y el estudio de Ernst & Young Asesores S. Civil de R.L, que tenía una vigencia de 1.095 días calendario.

Suspensión de Ernst & Young, por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para contratar con el Estado hasta noviembre del 2021.

¿Qué es Corpac?

Corpac es la empresa estatal responsable del control del tránsito aéreo a nivel nacional. Está encargada de la administración, operación, equipamiento y conservación de los aeropuertos y los servicios de ayuda a la aeronavegación.

