Gobierno de Bolivia y sindicatos acordaron subir un 2% el sueldo mínimo nacional

El Gobierno de Bolivia que preside Luis Arce y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron este jueves 29 de abril subir un 2% el salario mínimo nacional, un equivalente a unos 311 dólares.

Juan Carlos Huarachi, máximo dirigente de la COB, realizó el anuncio tras la reunión celebrada con el presidente Arce y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Asimismo, trascendió que este año no habrá incremento del sueldo básico de contratación.

Luis Arce, presidente de Bolivia se pronuncio sobre el aumento salarial en redes sociales. Foto: captura Twitter

El dirigente precisó a la prensa que en esta gestión no se incrementará el sueldo básico. “Lamentablemente en esta gestión no existe un incremento salarial, sino que simplemente es una reposición salarial al déficit de la gestión 2020 y de la gestión 2019 donde no hubo la reposición salarial”.

Los sindicalistas habían demandado subir en 5% el sueldo básico y el salario mínimo nacional.

Por su parte, Arce confirmó en Twitter el aumento de 2% para este año, definido al tener en cuenta “el contexto de la pandemia y la situación económica en Bolivia y el mundo”.

”Velamos por la estabilidad y los derechos laborales del pueblo trabajador”, agregó el mandatario.

El incremento acordado se plasmará en un decreto que Arce firmará el sábado 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, indicó Huarachi.

En 2020 no hubo aumento salarial por la pandemia de la COVID-19, mientras que en 2019 el Gobierno del entonces presidente Evo Morales dispuso aumentar en un 3% el salario mínimo nacional y en un 4% el sueldo básico.

Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia alertó aumento salarial “significará una ola de cierres y despidos” en las micro y pequeñas empresas, lo que derivará en el ingreso de muchos trabajadores a “la informalidad, la precarización y el subempleo”.

Con información de EFE.