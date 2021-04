José Luis Chicoma respalda y defiende la actividad minera

El ministro de la Producción, José Luis Chicoma, destacó que la minería da un aporte clave a la economía de nuestro país, ya que genera negocios alrededor de su sector . Razón por la cual se debe impulsar la innovación tecnológica.

El funcionario desarrolló las razones de su respaldo en el foro Perumin, Edición Bicentenario, en la conferencia magistral llamada Impacto de la minería en la región sur. El evento estuvo organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Las estadísticas y los índices nacionales muestran el aporte clave de la minería a la economía nacional, la minería ha dinamizado la creación y consolidación de una serie de negocios alrededor de la misma”, afirmó el responsable de Produce.

El funcionario público refirió que en el 2020 la industria de la minería representó un 9,9% del PBI nacional . Asimismo, sus exportaciones representaron más del 60,8% de la canasta exportadora peruana, alcanzando los 25.800 millones de dólares al año. Sumas importantes a las que se le agrega un 3% de aporte al PBI por los proveedores mineros, “con una proyección estimada de crecimiento hasta del 7,8% del PBI global al 2038”, detalló.

De igual manera, Chicoma señaló que el sector también presenta desafíos y compartió el dato que en marzo la Defensoría del Pueblo identificó: 125 conflictos socio ambientales, de los que un 64% están vinculados a la actividad minera.

El ministro también indicó que a nivel global los mercados están más enfocados en demandar activos y actividades productivas sostenibles .

“BlackRock, la más influyente gestora de fondos de inversión en el mundo anunció a inicios del 2020 su retiro de inversiones que presenten un alto riesgo para la sostenibilidad y que harían de esta política, parte integral de sus portafolios”, contó.

Por ello, señaló que si la minería no es sostenible no será competitiva a nivel global y a futuro. Para el encargado de la cartera de Producción no se trata solo de generar ingresos y contribuir al PBI nacional, sino que “tiene que ser sostenible, inclusiva, además de ser innovadora”.

