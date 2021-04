Historial crediticio: ¿por qué es importante conocer esta información?

El Perú ostenta el índice más alto de desalojos de viviendas en América Latina. Según el Centro de Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE), en el Perú existen cerca de 42 mil personas afectadas por desalojos, en otras palabras, por cada 10.000 personas, aproximadamente 10 son desalojadas.

“En las disputas legales siempre cuesta mucho recuperar el bien alquilado y muchas veces no se obtienen los pagos comprometidos. Eso se podía haber evitado simplemente conociendo el récord de deudas y crediticio a través de los reportes que brinda Valorabien”, resaltó Giancarlo Castillo fundador de la startup peruana Valorabien.

Asimismo, destacó la importancia de contar con la información crediticia en la actual coyuntura de crisis económica originada por la pandemia de la Covid-19 pues, según la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), la morosidad en el Perú ha aumentado dramáticamente.

En ese sentido, entre enero del 2020 y enero del 2021, la mora en créditos de tarjetas pasó de 4,37% a 13,41%, esto quiere decir que de cada 100 soles de consumos a través de tarjetas de crédito, antes no se pagaba 4 soles y ahora se deja de pagar 13 soles , que significa un incremento del 200%.

Asimismo, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el financiamiento con tarjetas de crédito cayó hasta el 44% al cierre de enero pasado.

“Adquirir un reporte dentro del marketplace Valorabien le puede decir a los interesados si una persona o empresa esta mal calificada en el sistema financiero. Si ello es así, es recomendable no realizar algún negocio o transacción con ellos. Ello porque si una persona no le paga a un sistema financiero, que tiene procesos rigurosos para evaluar créditos y la capacidad de tomar acciones legales de cobranza, es muy probable que mucho menos cumpla con sus obligaciones con personas naturales o empresas. En Valorabien encontrarán reportes en segundos y fáciles de entender para los que no son expertos en finanzas y que ayudaran a las personas a tomar una decisión estando más informados”, agregó Castillo.

El representante de Valorabien recalcó que la aplicación permite a las personas anticipar y detectar riesgos de forma 100% digital, las 24 horas del día y sin salir de la casa”, puntualizó Giancarlo Castillo, quien agregó que la meta de la empresa es alcanzar 1.000.000 de usuarios en los próximos 5 años.