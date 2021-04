Comisión de Economía vota insistencia de ley AFP este jueves

La Comisión de Economía del Congreso pondrá a voto este jueves la insistencia de la autógrafa de ley para el nuevo retiro de los fondos en las AFP.

Según informó el congresista de Podemos Perú Aron Espinoza, en la insistencia solo se considerará incluir una observación realizada por el Ejecutivo.

“ Lo único que eliminaremos es el artículo 3 de la autógrafa que permitía a los beneficiarios de una pensión alimenticia retirar hasta el 30% del fondo de un afiliado si este optaba por no hacer el retiro, porque de esa forma no se respeta la intangibilidad del fondo y eso sí sería inconstitucional”, anotó.

En tanto, se mantendrán los artículos referidos al retiro de hasta 4 UIT (S/ 17.600) para todos los afiliados, así como el desembolso del 100% del fondo para aquellos que tienen más de 40 años de edad y cinco años sin aportar.

“Este es un fondo privado, aquí no tienen nada que ver los recursos públicos, por lo que el Ejecutivo no tendría que llevar la ley ante el Tribunal Constitucional, pero si lo hace, porque está en su derecho, no va a proceder”, anotó y agregó: “ Si fuera inconstitucional, el Ejecutivo tampoco hubiera dado una alternativa de retiro ”.

El parlamentario también señaló en diálogo con La República que se gestionará para que en el pleno del 29 de abril se agende la votación de la insistencia.

Posición del Ejecutivo

Cabe indicar que según la posición del Gobierno, la norma afecta la posibilidad de los afiliados de contar con una pensión en su vejez , “atenta contra tratados internacionales” sobre seguridad social, y –de retirarse potencialmente S/ 44.000 millones a favor de los 5,5 millones de aportantes y exaportantes– llevaría a la recomposición de las inversiones de las AFP, pasando de instrumentos de largo plazo a otros de corto plazo, “lo que generaría un efecto negativo en la rentabilidad de los fondos de aquellos que no retiren”.

