A fines de mayo se conocería cuánto se le devolverá a cada fonavista

Con la reciente aprobación por insistencia de la autógrafa del Congreso que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, que establece la devolución de dinero del Fonavi a los que contribuyeron al mismo, se beneficiarán más de 2 millones de exaportantes.

Así lo señaló Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas, quien adelantó que una vez que se promulgue la ley -que se daría en estos días- enviarán a sus cuatro representantes para encabezar la nueva comisión ad hoc, la cual se encargará de elaborar en 30 días calendario el plan operativo para hacer efectiva la devolución a los fonavistas.

Esto quiere decir que a finales de mayo ya se tendría un cálculo de lo que recibirá cada fonavista. Se priorizará la devolución a los adultos mayores.

“Tenemos que tener dinero para empezar a pagar los certificados. Vamos a generar unos lineamientos para que los fonavistas puedan tener un aproximado de lo que podría ser su devolución”, detalló Luzuriaga.

Agregó que también cumplirán con abonarle el adelanto de los S/ 10 por cada aporte a los 800.000 fonavistas que a la fecha no han recibido nada. No obstante, lamentó que los desembolsos dependerán de la disposición que tenga el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para transferir dichos recursos.

El dirigente recordó que son 11 años en que los fonavistas venían luchando para que se cumpla con la devolución que fue legitimada en referéndum el 2010.

Según el MEF, el costo de devolución ascendería a S/ 3,8 billones.

Pueden ir al TC

Tras considerar inviable la norma aprobada por el Parlamento, el Ejecutivo aún podría recurrir al Tribunal Constitucional para cuestionarla.

De acuerdo al abogado constitucionalista Omar Cairo, el Gobierno podría iniciar esta demanda una vez que se promulgue la norma. Sin embargo, la sentencia podría tardar entre dos y tres meses.

“El TC tendrá que examinar la demanda, admitirla si es que cumple con los requisitos formales y una vez admitida se le pone de conocimiento al Congreso y este tendrá 30 días para contestar, y de ahí habrá un informe oral de los abogados. Dentro de los 30 días siguientes el Tribunal deberá resolver ”, explicó el constitucionalista.

No obstante, el letrado advirtió que mientras dure todo este proceso la ley seguirá vigente, y por lo tanto el Gobierno deberá acatar. Agregó que en una demanda de inconstitucionalidad no se puede presentar una medida cautelar para que la norma no se cumpla.

Un detalle importante que menciona el experto es que la sentencia no es retroactiva. Es decir, si se realizaron devoluciones antes del veredicto, estas no podrán revertirse.

Para Luzuriaga todo hace suponer que el Ejecutivo recurrirá a todas las instancias para no cumplir con la ley. “Ya sabemos qué enemigos tenemos al frente y van a recurrir a todos los mecanismos. Para esto tenemos que estar bien preparados”, declaró el dirigente de la Federación de Fonavistas.

Las claves

Cálculo. El total de aportes se actualiza con el Índice de Precios al Consumidor y la tasa de interés legal.

Integrantes. En la comisión ad hoc también estarán dos representantes del MEF y uno de la ONP.

Reacciones

Omar Cairo - Constitucionalista

“Suele durar entre dos a tres meses una demanda de inconstitucionalidad. Aunque la norma sea anulada, lo que se hizo en el tiempo entre la publicación y la sentencia es inamovible”.

Luis Luzuriaga - Federación de Fonavistas

“Esta ley implica la devolución para todos los fonavistas, sin exclusiones. Se devolverán todos los aportes, tanto del trabajador como del empleador. Obligará al Estado a cumplir con su deber de pagar”.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.