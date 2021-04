Presidente de Falabella: “Los que más tenemos deberíamos pagar más impuestos”

En una entrevista con El Mercurio, Carlos Solari, presidente de Falabella, señaló que está de acuerdo con que se establezcan tributos para superar la crisis económica a causa del coronavirus. No obstante, aclaró que no está a favor del impuesto a los súper ricos, que fue aprobado por la Cámara de Diputados de Chile esta semana.

El empresario indicó que el país decreció el año pasado y que habían más personas en estado vulnerable, por ello, se requerían más recursos para salir adelante. “Ha llegado el momento de sentarnos todos a la mesa y buscar cuál es la manera de financiar gastos de largo plazo. Esto de estar yendo por una ley y después ir viendo secuencialmente otra no es el mecanismo”.

El presidente de Falabella admitió que se deben tomar nuevas medidas y corregir otras. “ Las personas que más tenemos deberíamos pagar más impuestos, y todos aquellos que tienen exenciones y beneficios tributarios habría que ver cómo pueden aportar. También aumentar la base de personas que pagan impuestos, ya sea por global o por impuesto a la renta, aunque sea un mínimo y en forma gradual. Hablamos mucho de subir los impuestos y yo no veo la reforma del Estado”, manifestó.

Sin embargo, sostuvo que no está de acuerdo con que se incremente el impuesto a las empresas: “No es el momento porque deben preocuparse de reactivarse y de generar empleo. Prefiero que los impuestos los paguen las personas que tenemos más”.

Además, recalcó: “No me gustan los impuestos a los súper ricos porque creo que en vez de simplificar la mirada, la vuelve a complejizar. Preferiría un sistema donde los que tengamos más, paguemos una tasa más alta de global complementario y no que paguemos un impuesto al patrimonio, que puede generar una externalidad negativa y terminar afectando a las inversiones en el largo plazo”.

De acuerdo a los creadores del proyecto de ley que pretende gravar a los súper ricos, esta podría llegar a recaudar hasta $ 6.250 millones e impactaría a alrededor de 5.840 personas.