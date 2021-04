Subsidiarán 115.000 empleos contratados en diciembre del 2020

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó el segundo listado del subsidio a las planillas para incentivar la contratación del empleo formal.

Esta lista incluye a 20.516 empresas que contrataron a 115.149 trabajadores en diciembre del 2020 , de los cuales solo la tercera parte está destinada a jóvenes y 8 de cada 10 son contratos temporales.

A detalle, del total de empleos subsidiados, el 86,6% abarca a los contratos a plazo determinado, de los cuales el 28,1% son jóvenes entre 18 y 24 años, mientras que el 58,5% son adultos mayores de 25 años.

Asimismo, solo el 13,4% abarca a contratos a plazo indeterminado para jóvenes (2,7%) y adultos (10,7%).

Los empleos subsidiados pertenecen a los sectores comercio (25,5%), que concentran 19.460 empleos; servicios prestados a empresas (15,7%) con 21.733 empleos; manufactura (11,9%) con 11.380 empleos; transportes y comunicaciones (11,9%) con 9.161 empleos; y hoteles y restaurantes (11,3%) con 11.201 empleos. Mientras que en otros rubros se generaron 42.214 empleos.

Balance del avance

Sumado a la primera lista publicada el pasado 12 de abril, hasta el momento totalizan 40.000 empresas subsidiadas que representan cerca de 200.000 empleos contratados entre noviembre y diciembre del año pasado.

El Ejecutivo tiene previsto beneficiar a 178.000 empresas que se conocerán en 11 listas que serán publicadas hasta setiembre de este año , de las cuales 6 serán de nuevas contrataciones y los siguientes 5 listados serán la continuidad de estas.

Es preciso recordar que el programa contempla el pago de subsidios entre el 35% y 55% de la planilla de las empresas con nuevas contrataciones entre noviembre del 2020 y abril del 2021 con sueldos de hasta S/ 2.400 (ver infografía).

El MTPE informó a este diario que no se tiene contemplado ampliar la vigencia del subsidio; es decir, solo se beneficiarán las empresas que contraten personal nuevo hasta fines de este mes (abril) .

Para la laboralista Sandra La Rosa, el programa de incentivos no estaría teniendo el impacto esperado debido a la dificultad de calcular el monto del subsidio. “Las empresas están contratando personal de acuerdo a su necesidad, no tanto motivados al subsidio porque no hay predictibilidad de saber si estarán en la lista ni tampoco el monto”, apuntó.

Agregó que se requiere de un nuevo modelo de incentivo para la recuperación del empleo formal. “Por ejemplo, se estuvo contemplando el pago de EsSalud para la contratación de jóvenes, ese podría haber sido más predecible en su aplicación. O en todo caso, si se continúa con un subsidio, habría que simplificar la norma”, acotó.

¿Cómo acceder al subsidio?

Los empleadores incluidos en los dos listados aprobados hasta el momento deben gestionar el desembolso del subsidio siempre que, previamente, acrediten el cumplimiento de las condiciones indispensables en la Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA) del Seguro Social de Salud-EsSalud.

Para ello, no deben ser inversionistas en contratos de Asociación Pública Privada ni tampoco tener en trámite ante la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre una terminación colectiva de contratos. El desembolso se hará a los 7 días hábiles de realizada la solicitud .

Sobre las comisiones de las AFP

La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen que busca que las AFP no cobren comisión alguna a aquellos afiliados que no perciben una remuneración mínima mensual.

“La cartera de AFP perdió S/ 15.481 millones, lo que afectó a los fondos de los afiliados. Ello es una pérdida injustificada a la integridad de su derecho a la pensión. Lo cuestionable es que mientras los fondos de los afiliados pierden de modo estrepitoso, las utilidades o ganancias de las AFP se mantienen firmes”, manifestó el presidente de dicha comisión, Daniel Oseda.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.