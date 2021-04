Conglomerados: una voz sin eco ante la reactivación

Conglomerados como Polvos Azules, Gamarra y Las Malvinas deberán atender con un 20% de su aforo desde hoy, pese a que en las reuniones con el Ministerio de la Producción (Produce) pidieron −entre varios asuntos más− que se incremente de la mano de un estricto cumplimiento de las normas sanitarias.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, explica que solo el 35% de los 32.000 negocios que concentra el emporio comercial ha podido reactivarse en este primer trimestre, en el que no se vendió ni el 20% comparado con años prepandemia, y estima que para la campaña de invierno, que trae el Día de la Madre y Día del Padre, los ingresos se reducirían en 50%.

’'Solo vendo de tres a cuatro prendas diarias. He tenido que rematar mi mercancía hasta por S/ 10 y las telas a S/ 4 el metro para llevar algo a casa’', cuenta Katherin Salcedo, propietaria de Camisas YAR’S.

En esa línea, José Luis Muñoz, director de la Unión de Empresarios Textiles de Gamarra (Unete), advierte que padecen de un “exceso de oferta”, situación agravada con la competencia desleal que sufren contra las prendas importadas desde China y Bangladesh, el cual es otro punto pendiente que desde el Ejecutivo no aplican las salvaguardas que recomendó Indecopi pese al daño que sufre la industria local.

Pendientes

Por su parte, Maribel Gutiérrez, presidenta y comerciante de calzados de Polvos Azules, señala que los ingresos del conglomerado se contrajeron en 60% y, de un total de 2.000 stands, apenas 900 atienden.

’'Las ventas han caído terriblemente. La gente no tiene liquidez porque está preocupada por costear su salud y la teleeducación’', resume.

Polvos Azules. Ventas cayeron 60% en el primer trimeste. Foto: John Reyes

Con la reducción de las ganancias, reaparecieron las preocupaciones para afrontar los pagos de alquileres, planillas, servicios, pago de impuestos y deudas; y según Salcedo, urge que el Gobierno tome cartas en el asunto para no terminar de hundir a las mypes.

Un panorama similar mantiene en vilo a 80.000 comerciantes de Las Malvinas, comenta César Vásquez, vocero del conglomerado ubicado en la Av. Argentina.

Vásquez detalla que el 95% de la población comercial de Las Malvinas no pudo acceder a fondos de financiamiento como FAE-Mype o Reactiva Perú, y para volver a sacar a flote sus negocios tuvieron que gastar sus ahorros o endeudarse con las tasas regulares de los bancos.

’'Luego se endeudaron con sus proveedores y dueños de locales porque casi el 70% de los comerciantes son inquilinos, y esto ocurre en casi todos los conglomerados de Lima como Mesa Redonda, Gamarra o en Grau’', añade.

El vocero agrega que hace unas semanas el titular de Produce, José Salardi, visitó Las Malvinas y, pese a recoger las inquietudes de los emprendedores para que no se les dificulte el día a día, el Gobierno optó por restringir la atención por Semana Santa, reducir nuevamente los aforos y dictar la cuarentena absoluta los domingos.

En cuanto a las cifras, Vásquez reconoce que les fue ’'relativamente bien’' tras la primera cuarentena, a tal punto de recuperarse los ingresos en 40%. No obstante, c on el cierre de actividades durante febrero, estima un desplome de 70% de las ventas hacia el primer semestre. Apuntó que actualmente solo 60.000 comerciantes están operando.

Finalmente, Susana Saldaña comentó que también se exigió al Ejecutivo extender a 40% la participación de las mypes en programas de compras estatales, dado que solo acogen al 10% a nivel nacional en Compras a MYPErú, así como poner en funcionamiento el PAE-Mype −que lleva dos meses en el tintero− para combatir la falta de liquidez.

La Palabra

“Todo lo que pedimos ha sido un saludo a la bandera, como el tema de los aforos. El PAE-Mype es parte de la propuesta de Produce, pero no tenemos una fecha concreta de cuándo empezará a funcionar”.

Susana Saldaña - Presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú

Datos

Voluntad. Dirigentes hicieron un llamado a Pedro Castillo (PL) y Keiko Fujimori (FP) para que expliquen sus propuestas en materia de reactivación económica.

Protección. Desde hoy, visitantes de los comercios deberán utilizar obligatoriamente protector facial, además de la mascarilla.

Combatir. Otro problema que no se atiende en Gamarra es la informalidad en los alrededores.

