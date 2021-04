Bono MiVivienda Verde invirtió más de S/ 8.5 millones en primer trimestre del 2021

El Bono Mivivienda Verde informó que durante los tres primeros meses del año se entregó un total de 1.682 bonos, lo que representó un desembolso de S/ 8 505 000.

El Bono Mivivienda Verde es un beneficio del Nuevo Crédito Mivivienda del MVCS adquieren un inmueble ecoamigable, que ayuda a reducir costos en agua y luz. La subvención económica es de S/ 5.100, y se aplica a la cuota inicial del inmueble adquirido.

Dicho monto puede sumarse al Bono del Buen Pagador que ofrece el programa, que va de los S/ 10.300 a los S/ 24.600, según sea el valor del inmueble.

En el primer trimestre del 2020 se entregaron 1.467 Bonos Mivivienda Verde, con un desembolso de S/ 8 420 575; en el 2019 se otorgaron 998, por un monto de inversión de S/ 5 161 541; en el 2018 se colocaron 157 bonos verdes con un desembolso de S/ 627.889; mientras que en el 2017 se otorgaron 20 bonos con una inversión de S/ 111.054.

Y en lo que respecta al 2021, en enero se entregaron 515 bonos verdes; en febrero fueron 535; y en marzo se otorgaron 632.

Para acceder al subsidio habitacional ecológico las personas deben calificar al crédito. Además de cumplir con ser mayor de edad, estar calificado como sujeto de crédito por la entidad financiera a través de la cual se le otorgará el financiamiento, no ser propietario de otra vivienda a nivel nacional, no tener ningún crédito pendiente de pago con el Fondo Mivivienda y no haber recibido apoyo habitacional del Estado.