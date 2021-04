El Ejecutivo observará las autógrafas de ley del retiro de fondos AFP y liberación de la CTS, según informó el ministro de Economía, Waldo Mendoza.

“Desde el punto de vista del Gobierno vamos a observar ambas leyes. La primera ley está debilitando el sistema de pensiones y presumimos que la norma de retiros AFP tiene visos de inconstitucionalidad porque está afectando fondos de pensiones son intangibles”, manifestó el titular del MEF.

La primera norma busca permitir que los afiliados de las AFP puedan retirar hasta 17.600 soles de sus fondos, a fin de aliviar la economía familiar afectada por las consecuencias de la pandemia de la Covid-19. Además, dispone que aquellos afiliados mayores de 40 años que no han realizado aportes en los últimos cinco años, puedan realizar un retiro excepcional de hasta el 100%.

Mientras que la segunda autógrafa dispone que todos los trabajadores, sin excepción, puedan retirar hasta el 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de este año.

“El Congreso ha aprobado dos leyes para decirle a los trabajadores y pensionistas que saquen su plata, pero lo que no les está diciendo es que saca tu plata para que ya no tengas jubilación, y saca tu dinero para que no tengas una especie de seguro de desempleo”, manifestó Waldo Mendoza.

Luego agregó que aún se definirá en Consejo de Ministros la observación de las autógrafas; no obstante, la recomendación del MEF será observarlas.