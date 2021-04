De marzo del 2020 hasta abril presente, la tarifa doméstica del servicio de energía eléctrica registró un incremento cercano al 10%, según explicó para La República el ingeniero Rafael Laca.

A detalle, Laca explicó que, según datos de Enerkory, en los hogares con una tarifa menor a 30kWh – en los que se encuentran los de pobreza extrema rural – hay una variación acumulada de 9,2% (ver cuadro).

Foto: Enerkory

En aquellos que consumen de 31 a 100 kHw – donde están los usuarios en situación de vulnerabilidad – se pasó de pagar en promedio 50,6 soles a 55,3 soles, y en los que superan los 100 kHw – denominados usuarios urbanos – hay una variación acumulada de 9,7%, aumentando de 95,5 soles a 104,8 soles.

El especialista recalcó que estos indicadores responden a un cálculo de las tarifas vigentes, no obstante, recordó que, al iniciarse la cuarentena, se dejaron de leer medidores y se cobró sacando promedios.

Laca puso el siguiente ejemplo: si antes un usuario pagaba 100 soles, después de un año debería pagar 110, pero con la nueva normalidad, también subió el consumo en casi el 50% y con ello la facturación también, lo que se traduce ahora en un pago de hasta 150 soles.

Sobre el incremento, el especialista sostuvo que se da porque las tarifas están indexadas al precio de componentes minerales que se usan en la generación y distribución de energía eléctrica, como el cobre y el aluminio, que actualmente se han disparado.

Respecto a la tarifa eléctrica del sector industrial, especialmente las mypes, el rubro hotelero, químico y pesquero registraron una mayor variación acumulada, entre 9,8 y 9,7%, respectivamente (ver cuadro).

“El sector industrial tiene un fenómeno más grave por sus costos fijos de potencia y energía kW. Las fábricas no han podido abrir y este costo fijo no se debió cobrar”, sostuvo. Finalmente, instó a que el Estado presente reglas más claras que no perjudiquen - sobre todo a las pequeñas empresas - cargándoles una tarifa elevada y sobrecostos cuando no han estado atendiendo por un buen tiempo.