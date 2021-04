La urgencia es atender la salud y reactivar la economía

El último gran encuentro en materia económica previo al 11 de abril se dio entre el ministro Waldo Mendoza y quienes en el futuro le heredarán el fajín: los estudiantes de economía del Perú.

Como parte de su presentación junto a economistas del medio en el Seminario Virtual por el Día del Economista Peruano, organizado por la Asamblea de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía (Apeeco), el ministro Waldo Mendoza consideró que, a raíz de la pandemia, existirá la necesidad de extender la suspensión de las reglas fiscales que están en juego para sobrellevar la crisis , aunque dijo confiar en que la consolidación fiscal sea rápida a partir de la vacunación. A diferencia de Violeta Bermúdez, titular de la PCM, prefirió no pronunciarse sobre la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la entrega de un bono universal en el contexto de pandemia, por considerar que podría interferir en el proceso electoral.

No obstante, el ministro destacó que no fijará ningún tipo de límites para invertir en salud y fortalecer el aparato que salva la vida de todos los peruanos.

Una política fiscal a plazos irrestricta con la salud

Waldo Mendoza, ministro de Economía

En términos de política fiscal, este año debemos tener un déficit del 5% y en el siguiente (ojalá con una pandemia controlada) debe bajar sustantivamente porque la recaudación está creciendo y muchos de los gastos que estamos haciendo por las vacunas son de naturaleza transitoria. En perspectiva, el Perú recuperará la fortaleza fiscal que lo caracterizó antes de la pandemia y la deuda pública empezará a bordear el 30%. Este año ha sido de una política fiscal distinta a la que hemos estado acostumbrados a ver: una política monetaria. El BCR hizo lo que tenía que hacer en presencia de una crisis económica y sanitaria: redujo su tasa de interés de referencia a su nivel más bajo, así como las tasas de encaje, e inyectó soles a la economía. El MEF no ha dejado de financiar ningún pedido del Ministerio de Salud para la emergencia .

No perder lo aprendido como país en economía

María Antonieta Alva, exministra de Economía

El Perú ya aprendió, de cierta manera, a manejar la macroeconomía. El énfasis está en la microeconomía. Sería un despropósito retroceder en esto que hemos aprendido como país, que es manejar de manera sostenible las finanzas públicas y que la comunidad internacional reconozca los bonos que salimos a emitir. Lo que sí creo, y esto lo digo desde mi experiencia, es que hay una enorme agenda por mejorar la calidad del gasto . Más presupuesto y más gasto no está generando mejores condiciones y servicios. Estoy de acuerdo con que en momentos difíciles para las familias se puedan entregar subvenciones monetarias. Lo que sí haría es que sean bastante focalizadas y conforme se vaya recuperando el empleo. También se tendría que evaluar Reactiva Perú para reprogramar plazos. Hay que ser responsables con las cuentas fiscales.

Créditos a las mypes con resultados verdaderos

Carlos Parodi, CIUP - U. Pacífico

Se necesita hacer un paquete de reformas a partir de julio, con un equipo que maneje la coyuntura y otro que las ponga en marcha. Por eso es necesario que los candidatos estén unidos, pues la persona que gane tendrá que conectar con el Congreso para aprobar un montón de cosas . Fundamentalmente, hay que tener cuatro: salud, educación, justicia, pensiones y reforma del Estado. No es cuestión de meter dinero, sino de cambiar la forma cómo funciona; si siguen como hasta ahora, ni la izquierda ni la derecha van a tener éxito. Podríamos endeudarnos un poquito más para ampliar las líneas de crédito a mypes, pero sujetas a resultados. Lo primero es pensar cómo formalizar a todos. Luego, hacer que las AFP reciban una comisión proporcional a la rentabilidad que generan, y que las personas sean libres de poner sus fondos donde quieran.

Una agenda de desarrollo productivo con inclusión

Alonso Segura, exministro de Economía

No confundir el crecimiento del 2021, que podría ser, efectivamente, del 10%, con una recuperación de la economía sostenida en el tiempo. Nada sugiere que nuestro potencial sea mayor al anterior, y tenemos menos ángulos de maniobra. No solo un crecimiento sostenido más alto, sino que permita políticas inclusivas. Un reto sería reducir la dependencia de factores externos , que implican más de la mitad del crecimiento y donde lo más importante son los precios de las exportaciones. En la agenda, si bien se puede incluir el gravar actividades, como economía digital, propiedades, probablemente algún impuesto a la riqueza solidario (que no genere fuga de capitales), los temas son de combate de la evasión y elusión. Una parte es fiscalización, y la otra es tener una agenda de desarrollo productivo, particularmente en pymes y capital humano.

Una reforma con políticas inteligentes e informadas

Piero Ghezzi, exministro de Producción

Necesitamos una transformación productiva para revertir el dualismo y ello no se va a lograr con políticas transversales estándar ni con políticas industriales tradicionales. Esta se puede lograr con políticas productivistas que sean un proceso de cooperación entre múltiples actores públicos y privados, para lo cual se requería fortalecer el Estado a través del MEF y utilizar el presupuesto para forzar a los ministerios a enfocarse más en temas productivos. El hecho de que tengamos una restricción de recursos mucho más aguda significa que debemos hacer políticas más inteligentes e informadas. La reforma a largo plazo no es solo laboral, sino de inclusión productiva . La restricción más relevante ahora no es económica, sino política en términos de qué visión de país tenga el gobierno que asuma el próximo 28 de julio.

