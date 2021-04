Movistar sube tarifa para 1,7 millones de usuarios en pandemia

Movistar, marca comercial con que Telefónica opera para todos sus productos en Hispanoamérica, subirá desde el 1° de mayo el precio de su servicio de internet fijo para 1,7 millones de usuarios en el Perú, con montos que van desde los S/ 2 hasta los S/ 7,90 por recibo.

Movistar recaudará no menos de S/ 3,4 millones extras cada mes, en una actualización comercial que, según la empresa, no podía postergarse más.

Esta será la primera vez que la operadora recurra al nuevo reglamento emitido en octubre del 2020 por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), que fija medidas más exigentes a los anteriores para una renegociación de contrato informada y exitosa con el cliente.

Cabe recordar que en febrero del 2020 un plan de alza de tarifa similar, de Movistar, fue congelado debido a que incumplió con anunciar a cabalidad un alza de más de S/ 13 por recibo. Este año, el proceso de renegociación del contrato con sus clientes se inició días antes de Semana Santa, 30 días antes de regir el nuevo plan tarifario. Esto comprende a los planes dúos, tríos y cuádruples.

Según Movistar, el uso de internet se elevó hasta en 80% en telefonía fija y 35% en la móvil desde el inicio del confinamiento . La dinámica de consumo en el hogar también cambió: ahora, desde las 8.00 a.m., la familia se conecta a algún servidor para trabajar o atender clases.

“Hemos cumplido con informar oportunamente sobre estos cambios tarifarios al regulador y a clientes... Los clientes que desean solicitar la migración a cualquier otro plan más económico o la terminación de su contrato pueden realizarlo según los derechos establecidos en la norma vigente de Osiptel”, señaló la empresa.

Osiptel en guardia

Claudia Barriga, subgerenta de Evaluación y Políticas de Competencia del Osiptel, explicó que Movistar será evaluada al milímetro durante el proceso de migración. “Hay supervisión constante a todas las empresas del mercado. Este caso es especial, porque será la primera vez que se aplique la norma a Telefónica. La empresa tiene la responsabilidad de demostrar que emitió las comunicaciones establecidas. Si no lo hace, corresponde sanción”. No obstante, aclaró que este incremento no viene asociado a una mejora de velocidad, pues esta se vino dando desde el año pasado.

La Asociación Peruana de Consumidores (Aspec) advirtió los problemas de un alza de tarifas de internet en épocas de teletrabajo, escuelas cerradas y consultas médicas a distancia.

Crisólogo Cáceres, titular de Aspec, instó a los usuarios a definir su migración o rescisión de contrato lo antes posible.

“Dejemos esa costumbre de esperar al último minuto. El riesgo es que después haya tantas solicitudes que no se puedan procesar. Se colapsan los sistemas y podría ser el argumento para no tramitar los pedidos de migración”, dijo.

El proceso de migración de Movistar

Movistar debe informar a los usuarios 30 días antes del alza y remitir un recordatorio 10 días antes de la nueva tarifa. Se debe indicar al usuario cuáles son los planes más económicos a los que puede migrar.

La comunicación se remite a través del mismo medio por el cual el usuario recibe su recibo mensual.

Las migraciones deberán ser atendidas en un día hábil, si no se requiere de visita técnica, y en cinco días hábiles si involucra una visita técnica. La baja del servicio o suspensión debe realizarse en un día hábil.

Infografía-La República.

