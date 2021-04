Ganaderos lecheros solicitan fondo de reactivación de S/ 80 millones para enfrentar crisis

La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) anunció el inicio de una movilización nacional para este martes 6 de abril en distintos puntos del país por los “abusos por parte de las principales empresas lecheras y la indiferencia del gobierno por la crisis que atraviesa el sector”.

El gremio, que alberga a más de 17.000 ganaderos de las principales cuencas lecheras del país, precisó que estas manifestaciones se llevarán a cabo en las regiones de Cajamarca, La Libertad, Lima y Arequipa.

De acuerdo con Clímaco Cárdenas, presidente de Agalep, las protestas buscarán que se les conceda una audiencia que exponga la problemática, así como medidas correctivas.

Las principales demandas de los ganaderos lecheros van desde el incremento del precio en 50 céntimos del litro de leche por parte de las industrias lácteas; el retiro de la ganadería de la Ley de Promoción Agraria por no tener rentabilidad en la agroexportación y no emplear trabajadores temporales; y un Fondo de Reactivación Lechero no menor a 80 Millones de soles como línea de crédito en Agrobanco (Agro Perú), para productores lecheros organizados que les permita realizar compras corporativas de insumos, mecanización y equipamiento.

Los ganaderos también rechazaron el uso de su imagen por parte de la Industria Láctea para fines eminentemente comerciales. “Ningún ganadero es “socio” de la gran Industria, que en estos momentos paga por leche importada en polvo el doble de lo que paga por la elche nacional fresca”, precisó Cárdenas en una nota de prensa.