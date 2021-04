Exportación de mascarillas peruanas creció 3.000% durante 2020

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que las exportaciones de mascarillas durante 2020 creció en 2964%, con un valor total de US$ 11 millones.

Este indicador es 31 veces mayor a lo registrado en 2019, cuando solo se exportó US$ 355 mil. ’'Las mascarillas peruanas cumplen con los estándares internacionales, sin embargo, en nuestro pais no se adquieren por problemas de certificación’', detallaron.

Así, las mascarillas se ubicaron entre los 15 principales artículos exportados por el sector textil-confecciones en un año marcado por la pandemia del coronavirus.

No obstante, recalcaron que este rubro sufrió la contracción general de sus exportaciones en 24,3%, equivalente a US$ 330 millones en 2020, pasando de US$ 1.354 millones a US$ 1.024 millones.

Las menores exportaciones de polos de algodón de tejido teñido de un solo color (-25,3%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama (-37,8%), prendas y complementos de vestir de punto para bebés, de algodón (-32,3%), explican la caída.