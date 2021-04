FMI reaviva el debate sobre un bono para todos

Focalizar bonos en la población vulnerable

Alfredo E. Thorne, exministro de Economía

No estaría de acuerdo con la recomendación del FMI de entregarle S/ 2.760 a toda la población. Hay una parte que ha perdido su empleo, pero ha vuelto a trabajar, y hay otra con ingresos más altos que no necesita este soporte. Se debe focalizar esta ayuda en la población vulnerable. Yo no logro entender por qué la distribución de los bonos y las vacunas ha sido tan mala, por qué no tenemos una base de datos para poder ubicar a estas familias.

Hay que hacer un paquete de inversión pública agresiva de entre cuatro y cinco años , utilizar lo que está presupuestado en inversión e infraestructura para programas como los de la reconstrucción del norte, de Gobierno a Gobierno. Incluir proyectos mineros y tantos otros que hoy están trabados debido al exceso de burocracia.

También podríamos hablar de un paquete para las mypes (porque son las que más empleos generan) orientado a la tecnología, entrenamiento de su fuerza laboral, sinceramiento de impuestos y cargas laborales, algo que nadie en la campaña quiere discutir. Después, incluiría los bonos.

Impacto de otro bono en el PBI a corto plazo

Kurt Burneo, investigador de Centrum

La presunción es que este incremento de gasto público va a dinamizar la economía, y por tanto la recaudación tributaria. Sin embargo, no se ha presentado un solo número sobre el impacto que tendría sobre el PBI de corto plazo . No hay ningún cálculo sobre eso, y lo que perfectamente puede pasar es que este incremento del gasto público tenga un efecto marginal sobre la actividad económica y, por tanto, sobre la recaudación tributaria. Por tanto, el déficit propuesto para el próximo año de 4,4% sería inalcanzable.

Un segundo punto es el efecto que supuestamente ha tenido el plan de reactivación económica, que ha implicado casi el 20% del PBI. Cuanto más se demore, más necesidad habrá de recurrir en el tiempo a este tipo de bonos. Otro es la focalización. No se han tenido noticias sobre cuánto ha mejorado la base de datos y el padrón de beneficiarios en el Sisfoh.

Suponen en automático que la recuperación económica motivada por el bono va a ser de tal magnitud que incremente las finanzas tributarias. No hay en mi opinión mayor evidencia sobre eso. Es solo un buen deseo.

Habría problemas con el déficit fiscal

Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía de Universidad del Pacífico

El nivel de endeudamiento país va a aumentar bastante si queremos dar este bono. Creo que el FMI ha lanzado su informe como una recomendación basada únicamente en la pobreza , pero acarrearía un problema sobre el déficit fiscal que ya hemos tenido bastante.

Esa decisión habría que tomarla de acuerdo a las cifras que tenemos ahora, pues la pobreza no se soluciona en un año. La cuestión es hacer la economía más sostenible, generar oportunidades para que en el futuro haya ingresos y empleo digno. Creo que hacia eso debería estar orientada la política del siguiente gobierno y las recomendaciones del FMI, que personalmente tomo como un cálculo numérico. Lo mejor es distribuir en mejores sistemas de salud, educación, empleo y una política de inversión fuerte. Eso es mucho más sostenible en el tiempo que simplemente darle plata a la gente.

Esto cae como anillo al dedo a los candidatos, pero es una solución de emergencia y uno no puede pensar en desarrollar un país o elegir un presidente si no piensa, en el mediano plazo, en empleos de calidad.

Sentar las bases de una reforma tributaria

Armando Mendoza, economista

Lo que propone el FMI es aproximadamente el 2% del PBI, y en el corto plazo hay largamente recursos que se pueden usar y destinar. Para el mediano y largo plazo debería promoverse una reforma tributaria, que también debería ser consensuada entre todos los candidatos políticos, al igual que un acuerdo por la gobernabilidad para la reactivación económica. Una que haga que paguen los que más tienen. No hay medida de que salgamos de la crisis sin eso, el mismo FMI ha señalado que la presión tributaria del Perú es demasiado baja. El fin de la política económica no son los números en azul, sino el bienestar de las personas. No es momento de austeridad.

Una cosa es lo urgente, que es generar recursos, ahí donde el Estado a través de bonos tiene que entrar y asegurar la provisión de recursos durante el 2021, y otra es el retiro de los fondos de la AFP y ONP, los cuales tendrán que formar parte de una reforma previsional. Este es un tema pendiente que siguen pateando hacia adelante, pero que si no se resuelve nos traerá serios problemas en el mediano y largo plazo.

