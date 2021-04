Perú alcanzó los US$ 7.388 millones en exportaciones solo en el primer bimestre

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 7.388 millones durante el primer bimestre del 2021, un incremento del 3,5% respecto a similar periodo del año pasado.

Solo en febrero, le lograron colocar envíos por US$ 3.565 millones, un registro 4,5% superior a lo obtenido en el mismo mes del 2020. Los productos no tradicionales fueron los grandes protagonistas de esta jornada, con US$ 1.169 millones.

“Quisiera resaltar el desempeño de las exportaciones no tradicionales. Estas aumentaron por séptimo mes consecutivo, una noticia que muestra, claramente, el importante desempeño del sector exportador nacional pese a la pandemia del COVID-19”, precisó la ministra Claudia Cornejo.

Mincetur precisó que 3.035 empresas exportadoras peruanas realizaron envíos en febrero. En total, se exportaron 2.563 productos peruanos a 131 destinos.

La pesca reflota

La pesca, tradicional y no tradicional, fue el sector con mayor dinamismo de este primer bimestre, con un crecimiento del 81,1%. Solo en febrero, se alcanzaron picos positivos de 117%, gracias a las mayores ventas de harina y aceite de pescado, con 218,1% en febrero y 141,1% en el primer bimestre.

Otros de los productos marinos que lograron un importante avance fueron la concha de abanico, con 80,3% en febrero y 76,5% en el primer bimestre; y pota, con 52,2% y 41,2%, respectivamente.

Agroexportaciones: nuevo récord ad portas

Las agroexportaciones, tradicionales y no tradicionales, registraron un importante crecimiento de 17,3% en febrero y 13%, durante el primer bimestre del 2021.

Destacó la exportación de uva, cuya campaña recién terminará este mes de abril. La exportación de este fruto creció 47,9% en febrero y 27,7% en el primer bimestre. Otro productos agropecuarios con buenas colocaciones fueron el arándano (US$ 17 millones), la palta (US$ 32 millones), el mango (US$ 110 millones) y las fresas (US$ 4 millones), los cuales tuvieron un crecimiento de 83,1%, 69,2%, 4,6% y 138,6%, respectivamente.

De mantenerse esta tendencia, las agroexportaciones alcanzarían un nuevo récord en el 2021.

Otros sectores al alza

Cabe indicar que también registraron expansión los rubros: químico (10% en febrero y 8,6% en el primer bimestre), metalúrgico (35,2% en febrero y 24,1% en el 1º bimestre) y minería no metálica (41,4% y 26,5%).

Por su parte, el rubro textil ha seguido creciendo en febrero (+6,3%), por tercer mes consecutivo, acumulando al primer bimestre un crecimiento de 4,7%. Esto responde al aumento en envíos de productos de algodón (+10%), los cuales alcanzaron US$ 73 millones, y productos de lana y pelo fino (+14%), con exportaciones por US$ 15 millones.

