Dólar trepa a S/ 3,773 por salida de capitales ante fuertes tasas de interés

El dólar no se detiene y continúa con su tendencia al alza en su valor, luego de cotizar en S/ 3,773 al cierre de este martes, según información del Banco Central de Reserva (BCR), que no dudó en vender US$ 127 millones a un tipo de cambio promedio de S/ 3,7691 por billete.

La volatilidad de la divisa se debe al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU en los dos últimos días. Se espera que hoy el presidente Joe Biden anuncie su plan de infraestructura, cuyos detalles impulsaron estas subidas, debido a preocupaciones de que el gasto suba el déficit del gobierno.

Enrique Castellanos, profesor de la Universidad del Pacífico, respaldó lo anterior, pero especificó que otro factor interno tiene que ver con la subida de las tasas de interés en dólares que ocasionó su apreciación y como respuesta propició salida de inversiones de corto plazo de extranjeros y peruanos que prefieren comprar dólares e invertirlos fuera del país. “Es una reacción directa a la actual coyuntura económica”, dijo.

Enrique Guillén, profesor de ESAN, dijo que el componente de inestabilidad de riesgo país político es importante. “Vamos a ver qué mensaje dan los finalistas del certamen electoral y, por ende, el nuevo gobierno; y a partir de allí ver cómo va a evolucionar el tipo de cambio”.

Otro efecto del fortalecimiento del dólar se reflejó en los precios del oro cuya demanda del metal precioso se vio afectada al punto de ser considerada como un refugio no tan seguro.

Infografía - La República

