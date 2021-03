Trabajadoras del hogar celebran su día con feriado

Hoy se cumple el plazo ofrecido por el Gobierno del presidente Francisco Sagasti para publicar el reglamento de la Ley 31047, Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, que se promulgó en setiembre del año pasado, pero que hasta el día de hoy, fecha en que las beneficiarias conmemoran su lucha, no tiene visos de prosperar.

Esta norma se promulgó en el tercer trimestre del 2020, y el plazo para la publicación de su reglamento venció en diciembre; es decir, lleva tres meses de retraso. Solo se dio una prepublicación inconsulta que fue observada. Hoy debería ser el primer día en que, gracias a sus gestiones, puedan gozar de un feriado remunerado en el Perú .

“Algunos empleadores le están diciendo a sus trabajadoras que, como no hay un día feriado en el calendario para ellas, no lo van a tomar en cuenta. Eso no es cierto”, comenta Leddy Mozombite, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (Fenttrahop).

Fruto de la pandemia, las involucradas se vieron totalmente desprotegidas sin una norma vinculante que las ampare, pese a su condición de informales y, en la mayoría de los casos, de mujeres migrantes.

Hace dos semanas, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, afirmó que el reglamento sería publicado este mes. Los plazos se agotaron y ellas siguen infectándose con las familias que atienden.

“El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no nos ha presentado hasta ahora el reglamento terminado. Nosotras no sabemos si ha reconocido la naturaleza de nuestras propuestas, que le entregamos con muchísima anticipación”, recuerda Mozombite.

Las trabajadoras del hogar demandan también un esfuerzo desde varios frentes para obtener un censo que las ayude a elaborar estrategias reales para salir de la informalidad. Ellas calculan ser más de 500.000.

