Casi 10 millones de peruanos vivieron el 2020 en la pobreza

Hace unos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un estudio en el que estimó que durante el 2020 más de 1,8 millones de peruanos cayeron en la pobreza debido a la pandemia, disparando este indicador de 21,7% a 27,5%. Esto hace que las cifras pasen de 7 millones de compatriotas a poco más de 9 millones.

Cabe precisar que desde el Gobierno se calculó un incremento de la pobreza a poco más del 30%, lo cual colocaría a 9,9 millones de peruanos en esta condición (ver infografía). Según señaló el ministro de Economía, Waldo Mendoza, para este año se espera una recuperación del 5%, aunque aún no se detallan las acciones concretas para llegar a ello.

En esa línea, el FMI sugirió otorgar un bono de S/ 2.760 , lo cual contribuiría a que la pobreza caiga a 20,8%, un nivel menor del registrado antes del Covid-19.

Seguir la ruta

El economista e investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), Javier Herrera, considera que la proyección del FMI es conservadora, “pero es crucial escucharlos por primera vez” y otorgar un nuevo bono.

’'En el Perú se persistió con una política de focalización por hogares, luego regional, cuando había que ver la demanda agregada en los hogares. Ahora hay una caída muy fuerte de la masa salarial y esto no es compensado por los bonos, que permitieron atenuar la caída, pero no la han compensado de ninguna manera’', argumentó refiriéndose a que hay familias que no han podido costear pagos de alquileres, servicios básicos y alimentación pese a la inyección de dinero del Estado, por lo cual se vieron obligadas a agotar sus ahorros, endeudarse, y ahora necesitan más recursos.

Herrera consideró que el Perú se encuentra en una ’'buena situación para afrontar la crisis’'. Y es que, según datos del reporte de inflación de marzo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) considera que hacia fin de año, habrá más de S/ 70.000 millones de ahorros fiscales.

Más que un incentivo

La economista Carolina Trivelli consideró atractivo atacar la pobreza con un nuevo bono, pero cree que el Gobierno transitorio debe reorientar sus esfuerzos a la generación de empleos y de inversión en obras de infraestructura en zonas remotas, las cuales generarán opciones de empleo rurales −donde, a su criterio, la pobreza crecerá cerca del 50%−, así como evitaría que pasen hambre las familias con un adulto a cargo, que no pueda salir a laborar, porque tienen que velar por la educación remota de sus hijos.

También resaltó canalizar el capital de trabajo a los pequeños emprendimientos, dado que varios viven de lo que les pueden adelantar los miembros de su cadena productiva. Como por ejemplo ampliarle la línea de crédito a una productora de cemento para que las ferreterías y pequeños negocios debajo también cuenten con un mayor margen.

“No puede ser que se pague tan lento el Bono 600”

Carolina Trivelli cuestionó los retrasos en el pago del Bono 600 −el cual llegará a 4,6 millones de hogares recién hacia fines de mayo− y recomendó ser más agresivos con las billeteras electrónicas.

’'No puede ser que paguemos tan lento el Bono 600. Esto se explica en el sistema demasiado fragmentado y las coordinaciones complejas que no han permitido sumar’', acotó.

Además, consideró clave que las Cuentas DNI entren en funcionamiento para masificar la inclusión financiera , aunque desde el Banco de la Nación reconocieron que estarían operativas recién en los próximos dos meses.

’'El Estado no se pone al alcance de los hogares, son los hogares los que tienen que correr detrás. Urge un cambio de actitud’', anotó Javier Herrera.

Infografía - La República

