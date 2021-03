Plantean un desarrollo sostenible de la Amazonía

En los últimos años, se registró una deforestación de 200.000 hectáreas anuales en la Amazonía, esto significa que en 50 años se deforestaron 10 millones y cero de reforestación.

En el marco de las elecciones presidenciales, los candidatos también han considerado como prioritario resolver esta problemática y brindaron propuestas sobre las acciones que tomarían en la Amazonía para un desarrollo sostenible al 2050, enfocándose en tres sectores económicos: forestal, acuícola y ecoturismo.

En esa línea, Samuel Dyer, presidente de Pro Amazonía, propuso un tren ecológico transamazónico y de desarrollo en infraestructura, el cual integraría a Perú, Brasil y el Pacífico.

Agregó que implementar esta acción impulsaría las inversiones en reforestación, concesión de bosques, acuicultura, ecoturismo, agroindustria y la explotación responsable de recursos naturales.

“Actualmente, el sector forestal no es sostenible, los fletes para trasladar madera a la costa son impagables: entre US$ 60 a US$ 250. Hay que hacer el tren transamazónico para abaratar los fletes hasta en US$ 15”, señaló Dyer.

Asimismo, el empresario precisó que este tipo de transporte es más económico que construir carreteras, además que produce menor impacto ambiental con menor deforestación, costo y contaminación.

Durante el foro virtual organizado por Pro Amazonía y las cámaras de comercio de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, San Martín y Pro Democracia, los candidatos presidenciales presentaron sus propuestas.

Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga coinciden en que se debe impulsar el turismo en la selva peruana. Por su parte, Verónika Mendoza considera que se debe reorientar el desarrollo económico de la selva hacia otras actividades económicas que sean más amigables con el medioambiente. Mientras que George Forsyth promete controlar la deforestación.

Hernando de Soto, candidato de Avanza País

El reconocimiento de los territorios de la Amazonía es el problema central del cual se derivan todos los otros. Los títulos y normas propias u otorgadas por el Estado a los indígenas no son más que un pedazo de papel, no tienen los mecanismos estandarizados que los conectan al crecimiento económico. Estos mecanismos son los derechos de propiedad. Un buen título de propiedad permite adjudicar, arrendar, dar en posición, uso, usufructo, servidumbre, acceder al crédito, al capital, al seguro y otras funciones. Son precisamente estas funciones las que hacen que los bienes tengan un mayor valor.

Los títulos que reciben los nativos no tienen ninguna función, pretender otorgar seguridad en la posesión; sin embargo, dado su debilidad, están nuestros indígenas siendo continuamente invadidos, su titulación se desactualiza, por lo que su credibilidad empresarial casi ni existe.

Las tierras de la mayoría de las comunidades no cuentan con referencias geográficas y existen hasta tres tipos de catastro distintos que no convergen entre sí.

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

Es fundamental dejar de ver a la Amazonía como la han visto los sucesivos Gobiernos, como meramente una despensa de hidrocarburos, un lugar que se puede depredar y contaminar arbitraria e indefinidamente, esto tiene que cambiar y tenemos que ver en la Amazonía su enorme potencialidad.

Reorientar el desarrollo de toda la selva peruana hacia una producción y nuevas actividades económicas compatibles con el medioambiente y con sus ecosistemas frágiles. Desde la producción, por ejemplo, del cacao, aguaje, camu camu, pero con una mayor productividad y dándole valor agregado a estos productos, a partir de la capacitación, la asistencia técnica, la promoción de la asociatividad de parte del Estado.

También la promoción del ecoturismo, así como la explotación sostenible de nuestra madera, no puede quedarse en el mero transporte, sino también necesita trascender hacia una transformación sostenible, dándole valor agregado a ese recurso. Estas serán las prioridades para generar empleo aprovechando las riquezas de la Amazonía.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

Uno de los ejes de nuestro plan de gobierno es el de la selva peruana, llegar a Yurimaguas desde la costa peruana, lo cual genera un tráfico no solamente turístico, sino también de carga, al igual que Pucallpa.

Tenemos todo un potencial para que el turista que llega al Perú para ver la maravilla también disfrute de los placeres y de la vivencia de la selva, eso es un gran eje que va a generar muchos ingresos.

Faltan aeropuertos internacionales. Tener un aeropuerto internacional en Yurimaguas, en Pucallpa y en Iquitos, conectado directamente con Cusco. Conservando los beneficios tributarios que tiene la selva.

Hay que darle prioridad a la política nacional de reforestación, tenemos que darle trabajo a muchísima gente vía la reforestación de la selva alta; así como dar un marco jurídico para que el Perú sea potencia mundial en lo que es producción de maderas. Es una vergüenza que Perú importe madera y papel.

Impulsar la agricultura de la selva. Tenemos clarísimo que las embajadas tienen que colaborar con la microempresa para poner productos tipo cacao, café en lugares expectantes.

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

Estamos comprometidos en enfrentar el cambio climático con todas las herramientas a nuestro alcance para lograrlo.

Se trabajarán mesas de diálogo eficientes con las organizaciones indígenas, ambientales y empresariales. De esta forma lograremos impulsar un política de Estado donde la Amazonía estará en protección permanente, cumpliendo los compromisos globales y objetivos de la Agenda 2030. Adoptaremos como parte de nuestra política de Estado lineamientos y metas para que se controle la deforestación e impulsaremos el desarrollo sostenible y saludable de nuestra Amazonía . Impulsaremos la economía circular respetando la biodiversidad y la Amazonía como pilar de desarrollo del Perú, no permitiremos más abusos contra las comunidades indígenas; por el contrario, serán socios estratégicos para el desarrollo económico, donde los mercados de capitales valores recompensen las prácticas comerciales inclusivas y sostenibles.

Haremos un uso eficiente de las energías renovables no convencionales, logrando reducir nuestra huella de carbono. La conectividad llegará a nuestra Amazonía por medio de la energía limpia.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular

Mi compromiso es trabajar conjuntamente un esquema jurídico que permita generar conciencia ciudadana, pero sobre todo para asegurar emprendimientos individuales y familiares, así como importantes compromisos con inversionistas institucionales para la generación de empleos directos e indirectos. Si bien urge revisar la legislación forestal para impulsar la actividad y mejorar la competitividad del sector, soy consciente de que debe mejorarse la gobernanza forestal haciendo actividad sostenible, evitando la depredación y la deforestación. Diseñar políticas de formalización para miles de usuarios del bosque, priorizar las compras del Estado a los concesionarios formales y aprovechar sosteniblemente los bosques inundados.

Otra actividad que merecerá un gran impulso será el turismo, la Amazonía puede generar extraordinarias divisas al país. El turismo interno es lo que corresponde impulsar de manera inmediata desde el aparato del Estado. Veo con interés promover vuelos transfronterizos desde ciudades cercanas de Brasil, Ecuador y Colombia.

