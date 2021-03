Precio del cobre cierra la semana al alza y por encima de los US$ 4 la libra

El cobre cierra la semana alza y se cotiza por encima de los US$ 4 la libra, con una proyección de US$ 8,929 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo al informe de este viernes 26, el metal rojo ha logrado anotarse un alza de 1,69% para finalmente clausurar la jornada en US$ 4,05 la libra y US$ 8,929 la tonelada, frente a los US$ 3,98 del jueves y los US$ 4,09 del miércoles.

En lo que va del presente año, los inventarios de cobre refinado en bolsas de metales acumulan un alza de 34,4% respecto del cierre del año 2020.

“No estoy seguro sobre el superciclo de las materias primas, pero estoy 100% seguro sobre el superciclo del cobre”, aseguró esta semana Kostas Bintas, jefe de comercio de cobre en Trafigura, en una entrevista para Bloomberg.

Cobre: expectativas en el Perú

Este año el Perú espera alcanzar una producción récord de 2.5 millones de toneladas de cobre “a pesar de la pandemia”, dijo anteriormente Jaime Gálvez, titular de la cartera de Energía y Minas (Minem), en un informe recogido por el portal Energiminas.

También se espera que Mina Justa ingrese en producción entre abril y mayo con un poco más de fuerza, con lo que se “logrará compensar los problemas que todavía subsisten por esta segunda ola del coronavirus en la producción de cobre”.

De esta forma, el proyecto minero de cobre de US$1.600 millones de Marcobre contribuirá con 100.000 toneladas métricas finas de cobre y 58.000 toneladas de cátodos del metal rojo. Además se constituirá como la segunda operación minera en el Perú en utilizar agua de mar para los procesos mineros, sin devolver residuo alguno al océano.

