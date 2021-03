Solo se usó un 2,36% de la garantía estatal para reprogramar deudas

A una semana de vencerse el plazo para reprogramar las deudas de consumo y mypes con reducción de hasta el 25% de las tasas de interés, en el marco del programa de Garantías COVID-19, la demanda de esta operación se ha visto estancada.

Y es que al 17 de marzo se registró un alcance de este beneficio a 57.944 personas y mypes, con certificados de garantía que cubren créditos por cerca de S/ 130 millones. No obstante, esta cifra es muy cercana al cierre de febrero, cuando el monto de cobertura alcanzó los S/ 128 millones.

Considerando que el objetivo del programa es respaldar créditos por hasta S/ 5.500 millones, el avance de cobertura sería de apenas 2,36% en casi 3 meses de vigencia.

“La demanda está dándose, pero no masivamente. Hoy por hoy las entidades financieras están bastante líquidas y están reprogramando con sus propios recursos . No me sorprendería que parte de la falta de demanda es por eso, porque así no tienen limitación de tasas”, señaló Gerardo Freiberg, gerente general de Cofide.

La República recogió dos casos que señalan que el BBVA les negó estas reprogramaciones, pese a estar habilitada por Cofide para brindar estos beneficios. Aunque también les indicaron que no reprograman ni con condiciones propias del banco, aun así el cliente esté al día en sus pagos.

“Yo estuve llamando antes para anticiparme a no caer en incumplimiento y el BBVA me hizo ir hasta la oficina principal, y allá me dijeron que no hacen ningún tipo de reprogramaciones. Al final pasó la fecha de pago y caí en mora, y tuve que asumir la penalidad. Y todo lo contrario pasó con Interbank, que me llamaron para darme esta facilidad con la reducción de tasas”, detalló Wilson Dávila.

Similar caso reportó Eduardo Alvino, quien tiene un préstamo personal con la misma entidad, y señaló que ante la falta de facilidades solo está amortiguando su deuda con pagos mínimos.

Para Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School, el principal problema que genera poca demanda −de las entidades financieras− es que la cobertura de la garantía recién se activa al segundo tercio del periodo del préstamo .

“Es decir, para un préstamo de consumo a 36 meses, recién pasado el año se activa un porcentaje (60%) y recién al último sube a un 80%, pero antes de eso el riesgo lo asume el banco. Entonces, si aún tienen liquidez, prefieren reprogramar con sus propias condiciones”, dijo.

Es preciso recordar que solo 22 de un total de 53 entidades financieras se acogieron al Programa de Garantías COVID-19, el cual vence a fines de marzo.

Carrillo señaló que hay espacio para ampliar la vigencia del programa, ya que el alcance ha sido mínimo. No obstante, se deben hacer ajustes en la cobertura para que sea similar a Reactiva y FAE, que cubren desde el primer día impago y una es hasta el 98%. Además, señaló que se debería ampliar de S/ 10.000 a S/ 30.000 el tope máximo para que accedan a estas reprogramaciones las personas con créditos de consumo. “Con esos dos cambios se mejoraría la demanda, tanto por el interés de las entidades financieras como ampliar el universo de usuarios que accedan. De lo contrario sería en vano ampliarlo”, concluyó.

Reactiva y FAE-Mype. Está pendiente la publicación del reglamento para las reprogramaciones de los créditos con garantía estatal de Reactiva Perú y FAE-Mype . Gerardo Freiberg indicó que ahí se precisará quiénes podrán calificar y cómo hacer el trámite.

