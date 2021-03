Exportación agroindustrial creció más pese a COVID-19

El Perú finalizó el 2020 con un valor de US$ 39.310 millones en sus exportaciones , cifra menor a lo visto durante 2019 (aproximadamente US$ 46.000 millones), informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo.

Pese al descenso total de los ingresos, las exportaciones agroindustriales superaron los US$ 7.500 millones, “creciendo en 7% respecto a 2019”, acotó Cornejo. La actividad sectorial se vio favorecida por productos como las uvas frescas, arándanos frescos, paltas frescas y café sin tostar (ver infografía), añadiéndosele un crecimiento de 156% a la salida de jengibre, pimiento piquillo preparado (50%) y mandarina (41%), catalogados como productos dinámicos.

“El Perú se posicionó como líder mundial en exportación de arándanos frescos, superando por primera vez a Chile”, añadió.

Respecto a otras actividades, la pesca alcanzó US$ 2.868 millones en exportaciones, siendo los bienes principales la pota congelada –que también se ubicó en el tercer lugar del ranking mundial– y las colas de langostinos congelados.

En cuanto a la manufactura, se llegó a US$ 3.729 millones, encabezado por productos como fosfato de calcio, cinc sin olear y alambre de cobre; y en el sector textil, se generaron apenas US$ 1.024 millones, afectados por un desplome casi absoluto de la actividad durante el segundo trimestre del año pasado (apenas US$ 102 millones, mientras que, en el mismo periodo de 2019, fue US$ 337 millones).

Por último, en servicios, las exportaciones alcanzaron los US$ 3.368 millones, liderados por otros servicios (informáticos, derechos de propiedad intelectual, etc.) con 30%, seguido de viajes y transportes.

La ministra adelantó que para este año prevén una subida a US$ 46.000 millones en las exportaciones totales, así como US$ 16.000 millones en las no minero energéticas y US$ 4.000 millones en servicios.

Francisco Sagasti, presidente de la República

“Hemos continuado impulsando la agenda de integración comercial, poniendo en vigencia el acuerdo con el Reino Unido, con el cual el 95% de productos continuará ingresando libre de aranceles”.

