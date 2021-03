Solo entre enero y febrero, Perú exportó US$ 2.6 millones en cáscaras de limón

El Perú exportó un total de 2 877 599 kilos de cáscara de limón por un valor FOB de US$ 2 571 710 durante los dos primeros meses del 2021. Este récord muestra un ligero incremento respecto a los 2 428 845 kilos exportados en similar periodo del 2020, cuando se registró un ingreso de US$ 1 844 429.

Según estimaciones de Agrodata Perú, el total de envíos de cáscara de limón peruano en el año 2020 fue de 9.4 millones de kilos, que supusieron un ingreso anual de US$ 8.1 millones.

El principal mercado para este producto en el primer bimestre del 2021 fue Alemania, donde se colocó el 36% del total de despachos, por un valor de US$ 927 141.

A continuación se ubicaron España con US$ 655 010, Dinamarca con US$ 447 528, Italia con US$ 276 303, México con US$ 229 689, y otros con montos menores que juntos sumaron US$ 36 038, de acuerdo a un reporte compartido por el portal Agraria.pe.

Las empresas exportadoras que mejor se posicionaron fueron Limones Piuranos SAC, con ventas por US$ 1 077 230; Agromar Industrial SA, con US$ 747 689; Procesadora Frutícola SA, con US$ 444 532; y Agroindustrias AIB SA, con US$ 266.220.

¿Para qué sirve la cáscara de limón?

De la cáscara de limón se extrae el mayor porcentaje de pectina (20-35%) del mercado, en comparación a la cáscara de manzana y la pulpa de remolacha, de las que también se obtiene. En la práctica, el 85% de la pectina que se usa en el mundo es producida a partir de cáscara de cítricos como limones, limas y naranjas.

De acuerdo al portal Proexpansión, las industrias que procesan la cáscara están asentadas cerca de las zonas de producción de cítricos, como ocurre en Argentina, México, España, Perú y Bolivia.

Al ser un hidrocoloide, la pectina puede sustituir grasa en alimentos procesados, por lo que se usa tanto para dar textura a los alimentos y bebidas como los sustitutos lácteos; y como aditivos alimentarios, para texturizar cremas y ungüentos para la curación de heridas.

Además, la cáscara de limón es también aprovechada para la elaboración de té (reduce los niveles de colesterol en sangre), cosméticos y alimento para animales.

¿Qué es FOB?

FOB (del inglés Free On Board, “Libre a bordo, puerto de carga convenido”) es un incoterm —una cláusula de comercio internacional— que se utiliza para operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial.

