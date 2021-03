Luis Carranza renuncia al Banco de Desarrollo de América Latina

El economista peruano Luis Carranza dejará en abril próximo su cargo como presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), un año antes de lo previsto y en medio de múltiples denuncias de acoso y abuso de poder.

A través de un comunicado, la institución con sede en Caracas, Venezuela, informó que el cambio, que debía darse a inicios del próximo año, “se ha adelantado por cuestiones de coyuntura política e internas de la propia organización”.

“El próximo mes de abril, Luis Carranza finalizará su mandato. Será casi un año antes de lo previsto, pero dejando una institución fortalecida gracias a una estructura que corresponde a la realidad del tamaño, objetivos y responsabilidades de CAF”, señala el documento.

Hace apenas un mes, la excoordinadora de Secretaría de la CAF, Alejandra Claros, denunció la comisión de supuestos “excesos, abusos, violencia y acoso laboral que la administración del banco ha estado ejerciendo en contra de los funcionarios, lo que constituye un agravio que la comunidad internacional debería condenar enérgicamente”.

Mediante una carta, Carranza Ugarte oficializó este martes 23 de marzo su renuncia a dicha presidencia y negó todos los cargos en su contra.

“Durante mi gestión, se incorporaron claramente en la normativa y en la práctica principios de meritocracia y de integridad, ética y transparencia, en las políticas y procesos de capital humano”, señaló.

En este sentido, atribuyó su salida a presuntas presiones al interior del banco para colocar personas poco idóneas en puestos directivos.

“Los directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020 que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo (...) Como presidente ejecutivo, estoy obligado a no recibir presiones de este tipo y a no buscar ni recibir instrucciones de ninguna autoridad ajena al CAF”, refirió el economista.

Luis Carranza tuvo la encargatura del Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú durante el Gobierno del expresidente Alanza García, en el periodo 2006-2008 y 2009. También fue viceministro de Hacienda en el año 2004, durante el Gobierno de Alejandro Toledo.

