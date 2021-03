Anthony Novoa: “Es necesario un nuevo retiro de las AFP porque aún hay crisis sanitaria”

¿En qué consiste lo aprobado en la comisión de Economía sobre el retiro de las AFP?

Es una liberación de 4 UIT para los aportantes activos y para los que no se pudieron beneficiar con la Ley 31068 , que es la ley aprobada el año pasado. Se busca estandarizar y que todos tengan las mismas oportunidades. Eso es lo que se aprobó el día miércoles en la comisión de Economía para que estas personas que en la actualidad son aportantes puedan liberar hasta 4 UIT. Asimismo, se ha modificado el artículo 3 de intangibilidad y se ha incorporado una cláusula adicional para que las personas que tienen juicios de alimentos y no piden ese dinero, pero está afectando con no cumplir con la manutención, ese dinero vaya para cubrir el acto irresponsable. Por último, también se aprobó de manera excepcional –porque tiene solo vigencia de 90 días– que las personas que tienen más de 40 años y que por 5 años consecutivos no hayan aportado al sistema también puedan liberar casi al 95,5% su dinero, pero es de una manera excepcional.

Desde la Asociación de AFP se señala que están destruyendo el sistema de pensiones.

Si el contexto que estuviéramos viviendo no fuera el de una crisis sanitaria y económica por la pandemia que nunca en la vida del Perú hemos atravesado, le podría dar la razón. Pero en estos momentos no es así. En este momento estamos atravesando una dura crisis donde realmente, con los retiros que se dieron en el Sistema Privado de Pensiones que superan los S/ 30 mil millones versus los S/ 13 mil millones que se han dado de bonos, creemos que es bastante necesario dar un nuevo retiro porque aún vemos que seguimos estando en crisis sanitaria. Las AFP no se han destruido como se dijo en un principio con la Ley 31017, que pudimos liberar hasta el 25% con un tope, pero pusieron el grito en el cielo. Lo importante es que sí se ayudó a que ese dinero ingrese al circuito económico y en apoyo sobre todo de los microempresarios porque la gente no quiere un dinero en este momento para ahorrar, para ponerlo debajo del colchón. El dinero que ahora la gente necesita es para comprar medicinas, alimentos, porque hay mucha gente que hasta ahora no logra reincorporarse laboralmente.

En otra comisión se aprobó aliviar requisitos para acceder al REJA. Se estima que entre la norma aprobada en Economía y la de Trabajo saldrían S/ 70 mil millones del sistema.

Con 4 UIT (en el caso de lo aprobado en Economía) lo que sale del sistema son S/ 37 mil millones, según información de la SBS. Sin embargo, aplicando el mismo porcentaje de retiro de las leyes 31017 como de la 31068, solo el 60% sacó su dinero, entonces esto no va a llegar ni a S/ 18 mil millones, aplicando el mismo porcentaje de retiro. A ello habría que sumarle las personas que aplicarán a la nueva ley REJA.

¿Cuándo vería la comisión de Economía este tema?

La nueva ley REJA ya se aprobó en la comisión de Trabajo y aún no agendamos en la comisión de Economía y, considerando que la próxima semana es de representación, quizás en dos semanas podríamos estar tocando el tema. Estamos esperando las opiniones de los ministerios para tener un dictamen bastante responsable que es lo que hicimos al focalizar el retiro de la CTS.

