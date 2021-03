Aldo Ferrini: “Haremos todo para convencer a los congresistas de que es un error”

¿Qué pasó que esta vez no funcionó el cabildeo acostumbrado de las AFP para lograr que no se aprueben proyectos en el Congreso que liberan fondos de pensiones?

Lo que hay es una posición muy clara en contra de retiros adicionales. No se trata de cabildeo. Lo que hemos hecho y todo lo que hacemos es con transparencia. Estamos claramente en contra y creemos que es un grave error aprobar esta ley y haremos todo lo que esté dentro de la ley para convencer a los congresistas de que están cometiendo un error . En la medida que esto es transparente, no le veo ningún problema.

¿Fueron convocados para dar su explicación sobre los proyectos ya aprobados en la Comisión de Economía?

Hemos participado varias veces, dando razones por las cuales creemos que esto es un error y que se escude en que la pandemia es muy severa, pero la ley como está aprobada no tiene nada que ver con la pandemia, porque la mayor cantidad de fondos que se van a retirar es para ciudadanos que están trabajando, que tienen un ingreso; por lo tanto, son los que menos ayuda económica necesitan en este momento. Y al resto se les dará 4 UIT cuando acaban de retirar unas cuatro. El congresista Novoa dice que se excluye a quienes ya retiraron, pero la ley no dice eso, la ley dice que es para todos. Lo que se está haciendo es sacar nuevamente dinero del fondo de pensiones para darle dinero a quienes tienen trabajo y a muchos que ya retiraron 4 UIT. Lo que se aprobó es mucho más fuerte en monto que todos los retiros anteriores.

El congresista Novoa dice que es un tema excepcional...

Esta es la quinta vez que se hace excepcional y las excepciones se convierten en regla y en algunos meses nos vuelven a argumentar algo distinto para volver a sacar fondos. Se está vulnerando cualquier posibilidad de sistema previsional en el futuro.

¿Cuánto se liberó de las AFP hasta este momento?

Es más de S/ 33 mil millones. Es el monto más grande que se le ha dado al ciudadano.

Para el caso del retiro de los fondos de la ONP, el Ejecutivo recurrió al TC y esta entidad la declaró inconstitucional. ¿Cree que las normas que se pretenden aprobar en el Pleno tengan la misma suerte?

El dictamen del TC se refiere a la iniciativa de gasto que tiene la norma de la ONP y en el caso de AFP no es tan claro, a pesar de que con el retiro de 40 años se le da EsSalud de por vida y eso tiene efecto en el gasto. El otro argumento es que se vulnera el derecho a pensiones del ciudadano y con esos retiros los estamos dejando sin pensión. Sí creo que hay espacio para que el tribunal pueda analizar la norma y pronunciarse. Lo que le falta a los congresistas decir claramente es que entre la ley del REJA a los 50, es un adelanto de la edad de jubilación a los 50, porque cada persona que cumple 50 y cambia de trabajo puede jubilarse, así está escrita la norma. Es imposible que se pueda hacer una reforma de pensiones cuando se quiera dar una pensión mínima equivalente al sueldo mínimo si no hay fondos. La única forma de tener pensiones es ahorrando, no hay otra. Si adelantamos la entrega de fondos ahora, es imposible tener pensiones. Si el Congreso sigue con esto, debe ser transparente y decirle a los ciudadanos que no va a haber pensiones.

