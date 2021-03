Empleados de banco Goldman Sachs piden reducir horario de trabajo a 80 horas semanales

Un grupo de analistas recién contratados por el banco de inversión Goldman Sachs ha preparado una queja formal acerca del largo tiempo de trabajo y el estrés ocasionado por el mismo con la intención de sugerir una semana laboral de 80 horas como la más apropiada.

La solicitud se basó en una encuesta, plasmado en un informe de 11 páginas, que se realizó a 13 empleados de primer año, la cual se viralizó en las redes sociales debido a las condiciones en las que trabajan.

La que más llamó la atención es aquella en la que afirmaban haber trabajado un promedio de 98 horas semanales desde el inicio de 2021 (19 al día en una semana laboral de cinco días y 13 si se trabajase de lunes a domingo), por lo que se acuestan en promedio a las 3 de la mañana.

El sondeo también da cuenta que la salud física y mental de los empleados ha disminuido drásticamente, además que sus relaciones con familia y amigos se han visto afectadas. Un 77% de ellos se consideró “víctima de abuso profesional”, algo que ha hecho que el 75% haya buscado ayuda en la terapia o se plantee hacerlo.

“Ya no puedo dormir porque mi nivel de ansiedad se ha disparado”, afirma uno de ellos en el documento. “Sabía que el horario no sería de 9 a. m. a 5 p. m., pero no sabía que sería de manera permanente de 9 am a 5 am”, se quejó otro.

“Esto va más allá del concepto de trabajo duro. Es inhumano, un abuso”, reveló un tercer trabajador.

Para “rectificar la situación”, la presentación sugiere que una semana de 80 horas debería ser el límite “máximo”; asimismo, que se respete su descanso desde las nueve de la noche del viernes hasta el domingo por la mañana, o más tiempo para preparar reuniones que a veces se les avisan con escaso margen, obligándoles a arañar horas para llegar preparados.

Por su parte, Goldman Sachs no brindó descargo alguno ni por comunicado ni en algún medio de comunicación.

Con información de AFP, El Mundo y El País.