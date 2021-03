Paro transportistas: CCL estima pérdidas por 925 millones de soles

Las pérdidas en la economía debido al paro nacional de transportistas, que cumple hoy su quinto día, ascendería a 925 millones de soles, estimó Leonardo López, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima.

“En base a paralizaciones ocurridas en años anteriores, estimamos que las pérdidas bordeen los 250 millones de dólares (950 millones de soles aproximadamente). Pero digamos, además, que se registran problemas en los puertos pues no se están recogiendo las cargas. Hay clientes que nos reportan que tienen insumos almacenados y si no se soluciona el paro, no habrán insumos para continuar con la producción”, dijo en diálogo con La República.

Al respecto, exhortó tanto al Gobierno como a los gremios de transportistas de carga pesada y buses a “ceder y conceder”, y continuar el diálogo a fin de seguir sumando más pérdidas.

En esa línea, opinó que el Ejecutivo debería permitir la devolución del 100% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) “pues es un impuesto mal enfocado y aplicado antitécnicamente, hoy por hoy el diésel es un bien necesario”, señaló el empresario.