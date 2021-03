Perú aprovecha menos del 20% de sus bosques de producción permanente desde la pandemia

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que que la exportación de productos de madera en el 2020 sumó US$ 94 millones 026 mil, la cifra más baja de la última década y que indica una contracción de -24.7% respecto al año anterior.

Dicho escenario se explica en parte por la paralización de actividades durante le confinamiento, cuando la temporada en la que se permite la extracción de madera en una Parcela Corta Anual (PCA), conocida como “zafra”, dejó de ejecutarse por varios meses. Originalmente, estaba programada entre mayo y noviembre.

Al respecto, la gerenta de Servicios e Industrias Extractivas del gremio exportador, Lucía Rodríguez, subrayó la necesidad de impulsar nuevos procesos de concesiones forestales con fines maderables , para permitir que la industria acceda a insumos con trazabilidad y, a la vez, promover el manejo responsable y sostenible de los recursos amazónicos.

“Es una actividad que puede ayudar a recuperar la economía del país. Tenemos alrededor de 17 millones de hectáreas de bosques de producción permanente y solo se vienen aprovechando aproximadamente 3 millones, debemos poner en valor nuestro potencial forestal”, manifestó Rodríguez Zunino al boletín semanal Perú Exporta.

En el 2020, los puestos de trabajo vinculados a la exportación de madera sumaron 21 mil 959, una variación negativa de -23% respecto al año anterior.

Para enero del 2021, los principales compradores de madera peruana fueron China y Francia. Las exportaciones totales, junto a las de estos países, sumaron US$ 7 millones 227 mil.

Madera, un destino sostenible para la economía

Los envíos de madera peruana entre enero y diciembre de 2020 estuvieron conformados básicamente por productos semimanufacturados (US$ 55 millones 437 mil), entre los que destacaron las tablillas y frisos para parqués, y la madera aserrada (US$ 25 millones 104 mil).

De la misma forma, se exportó productos para construcción (US$ 4 millones 441 mil), muebles y sus partes (US$ 3 millones 821 mil), madera chapada y contrachapada (US$ 2 millones 580 mil); productos manufacturados; hojas, chapas y láminas; leña y carbón vegetal; y tableros de fibra y partícula.

El principal destino de estos productos fue China (US$ 38 millones 520 mil), con el 40.9% del total y una contracción de -23.8%. Asimismo, se envió a México (-34.9%), EE.UU. (-24.8%), Francia (-30.5%), República Dominicana (-50.1%), entre otros.

Adex informó que, durante este periodo, se ganaron destinos como Croacia, Marruecos, Guyana Francesa, Filipinas y Qatar, mientras que se dejó de exportar a otros como Polinesia Francesa, Bulgaria, Lituania, Sudáfrica y Kuwait.

