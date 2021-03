El Producto Bruto Interno (PBI) nacional anotaría una contracción de 9% en febrero, su segunda caída del año después de que en enero la economía anotara -0,98% producto de las cuarentenas focalizadas.

Así lo estimó el Área de Estudios Económicos del BCP a través de un reporte publicado este martes. También revela que el Índice de Consumo Semanal se contrajo 10% a/a (ene-21: 9,2%) regresando a niveles de agosto y setiembre del año pasado. Además, la demanda de electricidad cayó 2,8% a/a, la mayor caída en seis meses.

No obstante, el informe también explica que la contracción de febrero fue mitigada por cuatro indicadores que mejoraron respecto de enero: (i) la inversión pública (+10% a/a vs ene-21: -29%), (ii) volumen de importaciones de bienes de consumo duradero (+8,1% a/a vs ene-21: -16,8%), (iii) volumen de importaciones de insumos (+7,1% a/a vs ene21: -9,8%), y (iv) recaudación por IGV interno (+6,3% a/a vs ene-21: +1,8%).

En ese sentido, “para marzo esperamos que la actividad económica rebote en torno a 8% a/a (mar-20: -16,8%)”, indicó el banco. Asimismo, señaló que mantendrán su proyección respecto al PBI de este año, que puede rebotar 9%. “Sin embargo, este es un número engañoso: en términos desestacionalizados el nivel del PBI del 4T21 será muy similar al del 4T20; la mayoría de mercados en 2021 aún serán más pequeños que en 2019, y el mercado laboral se mantendrá fuertemente golpeado y aún más informal que antes”.

Finalmente, estimó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantendrá su tasa de referencia inalterada en 0,25% por lo menos hasta mediados del 2022, en consonancia con un entorno de abundante liquidez.