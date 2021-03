Más de 2,5 millones de fonavistas esperan devolución de sus aportes

“Estoy esperando hace cinco años. Presenté como tres papeles, además de boletas y documentos que sustentaban mis descuentos (aportes). Yo todos los meses pregunto al Fonavi y me dicen que está en proceso. Antes iba cada mes a las oficinas, pero por la pandemia he revisado en la página web y no obtengo respuesta positiva”, manifiesta Antolín Castillo, de 85 años de edad, quien desde el 2015 está a la espera de la devolución de sus aportes al Fonavi. Y es que su nombre no figuró en ninguna de las 19 listas publicadas hasta noviembre del 2019.

Antolín y más de 1 millón de exaportantes que aún no reciben nada tenían la esperanza de figurar en la lista 20 que debió publicarse el año pasado. Sin embargo, esta fue suspendida, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debía elaborar un nuevo cálculo para la devolución. Esto en cumplimiento de un fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la fórmula de S/ 10 por cada aporte, ya que consideró que se les debería pagar el total que les corresponde.

En abril del año pasado, la extitular del MEF María Alva señaló que estaban trabajando en la nueva fórmula. No obstante, a la fecha, este nuevo cálculo no fue presentado ni se conoce avances al respecto. La República intentó comunicarse reiteradas veces con la Comisión Ad Hoc, pero evitaron responder.

Nueva ley

Tras ver estancadas sus esperanzas de poder cobrar sus aportes, los fonavistas estuvieron empujando diversos proyectos mediante el Congreso. Y tras varios cambios al texto final, el último viernes se aprobó en el Pleno una autógrafa de ley.

De ser promulgada por el Ejecutivo, la norma garantizará la devolución de los aportes totales de 2,5 millones de fonavistas independientes y dependientes, tanto por lo descontado de sus remuneraciones como los efectuados por sus empleadores.

Para ello, se dejará sin efecto el cálculo de S/ 10 por cada aporte establecido anteriormente, y ahora se garantizará la devolución del monto total actualizado con el Índice de Precios al Consumidor, detalló el dirigente de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenafp), César López.

“No hay nada inconstitucional, por lo que esperamos que el Ejecutivo no observe la norma y la promulgue”, apuntó López.

La norma también desintegra la actual Comisión Ad Hoc, para instalar una nueva con mayor representación de fonavistas. Es así que ahora estará conformado por dos integrantes del MEF, uno de la ONP y cuatro de la Fenafp.

Luego de promulgarse la norma, este grupo de trabajo tendrá 30 días para elaborar el plan operativo de devolución.

Datos

Vigencia. Plazo para acogerse a la norma sería de 3 años, tiempo en el que esperan pagar al total de fonavistas.

Cerad. Tendrá naturaleza de título de valor negociable.

Patrimonio del Fonavi. Ascendería a S/ 30.000 millones, según la última actualización del 2010.

