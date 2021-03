BCR evalúa la implementación de ley que fija tope a tasas de interés

Luego de la aprobación por insistencia de la ley que faculta al Banco Central de Reserva (BCRP) a establecer topes de manera semestral a las tasa de interés, la entidad monetaria indicó que se encuentra evaluando la implementación de dicha norma.

“Como toda norma legal, siempre se requiere tiempo para operativizarla e implementarla. Más allá de las opiniones técnicas que se dio en su momento sobre los diferentes proyectos de ley que tenían que ver con los topes de la tasa de interés; dada la aprobación del Congreso de la República, el Banco Central se encuentra en un proceso de evaluar su normativa y mirar cómo sería su implementación”, dijo Adrían Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP durante la presentación del Programa Monetario de marzo.

Agregó que una de las preocupaciones que tenía el BCRP con dichos proyectos de ley era el retroceso que se daría con la inclusión financiera, ya que se excluiría a las personas de menos recursos.

“La preocupación era fundamentalmente sobre el proceso de inclusión financiera, ese efecto por definición no se va a ver en las tasas de interés que cobran los bancos porque justamente esos sectores ya no van a estar incluidos. Uno puede poner un tope y justamente lo que se observa por definición [es que] no vamos a ver tasas de interés más altas, pero a esos sectores la pregunta es cómo se van a financiar y a qué tasa de interés en el mercado informal”, acotó el funcionario.



