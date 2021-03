Congreso expande protección laboral a las trabajadoras gestantes

El pasado lunes, el Congreso aprobó por mayoría el PL 5933, medida que expande la protección contra el despido arbitrario del que gozan las embarazadas o en periodo de descanso pre y posnatal. Así, se anula el despido de una gestante o hasta 90 días después de dar a luz, incluso si está con un contrato temporal (periodo de prueba) o en la modalidad part time.

El experto en derecho del trabajo Willman Meléndez explica que desde una lectura principialista, la desvinculación por el hecho de ser gestante o estar en lactancia −”como muchas veces se ha visto”, acota− contraviene al artículo 23 de la Constitución.

Por su parte, la laboralista Sara Campos sostiene que la gestación no debería ser determinante para garantizar la permanencia en una empresa.

“ Si el trabajo de la gestante es eficiente, no tendrían por qué desvincularla. Pero si en periodo de prueba la sacan por gestar, es un acto discriminatorio actualmente sancionado, aunque tendría que probarse que fue por esa razón y no por ineficiencia ”, agrega Campos, quien recomendó un mayor sustento objetivo y técnico del proyecto impulsado por el Legislativo. “Es perjudicial para las mujeres mismas”, argumenta el laboralista Ricardo Herrera, quien advierte que se les está dando estabilidad absoluta a las trabajadoras pese al periodo de prueba, aun cuando el empleador recién verá si encaja o no con el perfil que buscan, lo cual repercutirá en la contratación de la fuerza laboral femenina.

