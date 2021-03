MEF descarta reforma de pensiones pero tampoco concreta cambios en la ONP

La reforma de pensiones es un tema pendiente y que sigue en la agenda pública aún pese a que la campaña electoral a comenzado a calentar. Justamente, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, ha reiterado este martes su escepticismo a las propuestas de hacer cambios “integrales” al sistema previsional del país conformado por la ONP y las cuatro AFP.

“No comparto el entusiasmo de los especialistas que trabajan en este tema (reforma previsional), este es un problema de cálculo actuarial ¿Cómo podríamos tener buenas pensiones en el futuro si las personas ni en el sistema privado ni el público ahorran suficiente?”, comentó el titular del MEF durante su exposición en el foro sobre Los Sistema de Pensiones y Salud en América Latina organizado por la CAF.

Asimismo, opinó que en el corto plazo “no parece factible” la vía de reforma integral del sistema previsional, sino, el “paso a paso”. En ese sentido recordó que en el sector público, es decir, la ONP, hay un “problema evidente”, con personas que cotizan por años y no reciben ningún tipo de pensión. “Ese problema debería ser resuelto, entonces siento mostrar este escepticismo en este tema (la reforma de pensiones)”, anotó.

Justamente, el pasado 18 de febrero, Mendoza Bellido anunció que como Ejecutivo estaban trabajando un proyecto para otorgar una pensión a los jubilados que no lograron aportar 20 años a la ONP. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado un plazo para la presentación de la propuesta. Y ya ha pasado más de un mes desde que el Tribunal Constitucional cortó toda posibilidad de que los ex-aportantes al sistema público de pensiones acceda a la devolución de sus depósitos.

A ello se suma que la ONP tiene pendiente habilitar a sus afiliados otras facilidades de acceso a jubilación como el préstamos previsional y la acreditación de hasta 6 años de aportes mediante la declaración jurada, anunciadas en noviembre del 2020 y previstas -según la misma institución- para el primer trimestre de este año.

“Propuesta irreal”

Durante el conversatorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Waldo Mendoza explicó alguna de las razones que lo llevan a desconfiar de las propuestas de reforma, planteadas tanto por la Comisión Multipartidaria del Congreso así como el de las AFP: “son intensivas en financiamiento público”.

Así, calificó de “propuesta irreal” al proyecto de ley del Congreso, pues mencionó que el 95% de la mejora de los recursos que tendrían los futuros pensionistas vendría del sector público. “¿De dónde? vaya uno a saber. Quienes (lo) proponen pensarán que somos un país con 20% de presión tributaria. Esta propuesta es irreal, no hay manera que este proyecto avance. El sector público tendría que de hacer todo para cubrir a los pensionistas”, dijo.

Sobre la propuesta de las AFP señaló: “dicen que casi toda mejora recae en algún tipo de financiamiento estatal, también esa propuesta no tiene mucho futuro porque el Estado tiene un montón de inversiones, las pensiones son parte de ella pero para adultos mayores en extrema pobreza”.

Cabe recordar que el titular del MEF, previo a que la Comisión Multipartidaria del Congreso presente su propuesta final para la reforma de pensiones, declaró que como Ejecutivo no presentarían otra iniciativa, sino, que evaluarían la que el grupo liderado por Carmen Omonte publicó. Asimismo, en las sesiones, dejó entrever que debería ser el nuevo gobierno quien analice la reforma previsional.