El 70% de las empresas globales considera que la igualdad de género aún no es una de las diez principales prioridades, según el estudio Mujeres, liderazgo y oportunidades perdidas del IBM Institute for Business Value (IBV).

Además, resaltan que los empleados sienten fatiga y un menor optimismo por los esfuerzos programáticos ineficaces para abordar la igualdad de género, y solo el 62% de las mujeres y el 60% de los hombres encuestados esperan que su organización mejore significativamente la paridad de género en los próximos cinco años .

Asimismo, Bridget van Kralingen, vicepresidenta senior de mercados globales de IBM indicó que la merma de mujeres líderes en el mercado laboral no solo perjudica a las mujeres, sino también a toda la economía global.

“El último año ha sido especialmente doloroso, pero también presenta oportunidades para corregir el rumbo y evitar que esto vuelva a suceder”, acotó Van Kralingen.

El estudio arroja que más organizaciones están instituyendo más programas para mejorar la igualdad de género y la inclusión, a través de exámenes de empleo ciegos al género y licencia parental para mujeres. ‘‘Sin embargo, eso no se ha traducido en mejores resultados, en parte porque la mentalidad y las culturas no han cambiado lo suficiente al ritmo de los programas’', agregan.

Finalmente, identificaron a un grupo de encuestados (11%) - en total fueron más de 2600 ejecutivos, gerentes intermedios y profesionales (un número igual de mujeres y hombres) en 10 industrias y nueve regiones geográficas - calificados como First Movers (pioneros) que designan el avance de las féminas como una prioridad empresarial y la inclusión como un motor del desempeño financiero .

Los pioneros reportaron un desempeño financiero más sólido, hasta un 61% más de tasa de crecimiento de los ingresos en comparación con otras organizaciones en nuestro estudio, así como una innovación más sólida y una mayor satisfacción de los clientes y empleados.