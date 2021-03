Ejecutivo transfiere más de S/ 13 millones a programa Trabaja Perú

A través de un decreto de urgencia publicado este sábado, el Gobierno autorizó la transferencia de 13 millones 165 mil soles a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) a fin de financiar las intervenciones del programa de empleo temporal Trabaja Perú.

Asimismo, mediante la norma, se aprobaron modificaciones presupuestarias hasta por la suma de 189 millones 224 mil 569 soles a favor de los 1.154 gobiernos locales que son parte de las actividades de intervención inmediata.

Al respecto, el Ejecutivo también indicó que las referidas modificaciones presupuestarias se efectúan hasta el 13 de abril de 2021, pudiendo ampliarse hasta 30 de abril de 2021, para el caso de los Gobiernos Locales que no fueran considerados por no presentar sus fichas técnicas de actividades de intervención inmediata en el plazo establecido y/o cuyas fichas no hayan resultado elegibles.

Cabe recordar que el pasado 3 de marzo, la premier Violeta Bermúdez anunció que el Consejo de Ministros aprobó ampliar el programa Trabaja Perú con más de S/ 202 millones a fin de generar 72.000 puestos de empleo temporales.

La vigencia del programa se extendió hasta el 31 de diciembre del 2021, y en tanto dure queda autorizada a contratar personal bajo la modalidad del régimen establecido en el Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (en adelante, Decreto Legislativo Nº 1057) a fin de que preste servicios para la ejecución de actividades orientadas a la creación de empleos temporales, con la finalidad de mitigar los efectos de la COVID-19.