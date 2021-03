Eliminan el régimen CAS en el sector público

Con 105 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó ayer por insistencia la autógrafa, observada por el Ejecutivo, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público.

En pocas palabras, se eliminó el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), régimen en el que está más del 20% de trabajadores del sector público .

Con la aprobación de esta ley, más de 350.000 trabajadores estatales tendrán que ser incorporados de manera progresiva al régimen 276 o 728.

En diálogo con La República, la Dra. Janeyri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR), indicó que la norma aprobada vulnera los artículos 79 y 43 de la Constitución , ya que el Congreso no tiene iniciativa de gasto ni competencia para la gestión de los recursos humanos en el Estado.

Al respecto, Daniel Oseda, presidente de la Comisión de Trabajo, negó que se genere un costo al tesoro público, ya que en la norma se precisa que el tránsito de un régimen a otro se realizará de manera progresiva por un periodo máximo de cinco años, respetando la disponibilidad presupuestaria de las entidades del Estado.

De acuerdo al texto aprobado, una vez publicada la norma en el diario oficial El Peruano, los trabajadores CAS pasarán a tener un contrato indefinido hasta que sean incorporados a otro régimen. Es decir, solo podrán ser despedidos por causa debidamente comprobada.

Además, las entidades públicas ya no deberán contratar más personal CAS.

La norma precisa que los trabajadores CAS deben cumplir con ciertos requisitos: realizar labores de carácter permanente, tener contrato administrativo de servicios por dos años de modo continuo, o tres años de modo discontinuo, y haber ingresado a la institución mediante concurso público o en su defecto haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios.

Régimen sin beneficios

Los trabajadores estatales saludaron la decisión tomada por el Parlamento, ya que el CAS solo había sido creado para implementarlo de manera transitoria; sin embargo, a la fecha las entidades públicas seguían contratando bajo esta modalidad, la cual no contempla beneficios sociolaborales.

“[Los trabajadores CAS] no pueden acceder a otros derechos como la CTS, no tienen asignación familiar, no tienen los mismos beneficios laborales que tiene un trabajador que está en el régimen 728”, indicó Lily Ku, integrante de la mesa directiva de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Sector Público (Contrasep).

Por su parte, José Sandoval, vocero del Frente de Trabajadores Estatales del Perú (FTEP), pidió al Ejecutivo que no cuestione la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), debido a que no están pidiendo que la eliminación del régimen sea de manera inmediata, sino de manera gradual y respetando los presupuestos.

Tránsito progresivo a la ley Servir

La Dra. Janeyri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, manifestó que como solución a esta problemática, su gestión está presentando propuestas a la PCM para impulsar la reforma para que los CAS y otros regímenes puedan migrar a través de concursos públicos a la ley Servir.

“Hay inequidades salariales y eso es una cosa que la ley de servicio Servir está buscando acabar”, añadió Boyer.

Reacción

Daniel Oseda, pdte. Comisión de Trabajo

“Hay inequidades salariales y eso es una cosa que la ley de servicio Servir está buscando acabar”, añadió Boyer.

“Sobre si la implementación producirá un costo adicional al tesoro público, con toda certeza ello no es cierto, ya que el tránsito será progresivo respetando el presupuesto de cada entidad”.

Infografía-La República

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.