Ley antimonopolio estancada por falta de reglamento

A inicios de este año se promulgó la ley antimonopolio impulsada por el Congreso, en consenso con el Ejecutivo. Su reglamento debió publicarse a fines de enero, pero este plazo no se cumplió y hasta la fecha sigue estancada una norma esperada por más de 20 años.

Es preciso mencionar que si se hubieran cumplido los plazos, se estimaba que la ley de fusiones entraría en vigencia en marzo, hecho que no podrá ser por las demoras del Ejecutivo para su reglamentación.

Al respecto, la congresista Zenaida Solís, autora de la ley, señaló que las demoras se estarían dando por observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que de parte de Indecopi ya se dio el visto bueno. No obstante, según le informaron, el reglamento se estaría publicando esta semana.

“El reglamento está atorado en el MEF. La ley dice muy claramente la autonomía que tiene Indecopi para trabajar sobre la libre competencia, pero el MEF quiere recortar sus funciones y por lo tanto están tratando de que el reglamento diga lo que la ley no estipula. Me han informado que en dos días ya publican el reglamento, pero vamos a estar al tanto de qué manera va a salir”, manifestó Solís.

De aprobarse el reglamento esta semana, la ley entraría en vigencia en abril, siguiendo los plazos de adecuación definidos.

Observaciones

El economista Santiago Dávila precisó que la principal observación del MEF sería que quiere hacer una excepción de la evaluación de Indecopi a las operaciones de Asociación Público-Privada (APP) que están a cargo de Proinversión.

“Por ejemplo, si se le encarga a Proinversión concesionar un aeropuerto y se presenta un concesionario que ya opera actualmente otro aeropuerto, el MEF pide que esa operación no sea consultada a Indecopi, y quisiera que se haga excepción”, explicó.

No obstante, el especialista enfatizó que no se puede hacer excepciones en el reglamento, ya que estaría distorsionando la matriz de la ley publicada. “ El MEF estaría sustentando que esta evaluación de Indecopi ahuyentaría la inversión, pero no es así porque los inversionistas extranjeros están acostumbrados a pasar estos controles de libre competencia porque en otros países es así ”, apuntó.

Desde el MEF evitaron dar una respuesta al respecto.

Importancia de la norma

Perú es el único país de Latinoamérica que no tiene una ley de control previo de fusiones y adquisiciones empresariales, según señaló anteriormente la presidenta de Indecopi, Hania Pérez de Cuéllar.

Esta norma permitirá que las transacciones que puedan conllevar a la formación de monopolios tendrán que previamente ser analizadas por Indecopi, que buscará garantizar la competencia y que no se perjudique al consumidor.

“No regirá DU 013-2019 porque tampoco tiene reglamento”

Se sorteó la posibilidad de que ante la falta de reglamento de la reciente ley promulgada por el Congreso, hoy 1 de marzo entraría en vigencia el DU 013-2019 aprobado por el gobierno de Martín Vizcarra.

No obstante, el especialista Santiago Dávila descartaron esta posibilidad, ya que esa norma tampoco cuenta con un reglamento publicado.

“En teoría entraría en vigencia, pero en la práctica para poder regir ese DU debe tener un reglamento y tampoco lo tiene. Por lo tanto, Indecopi no la puede aplicar”, explicó Dávila.

En esa misma línea, la congresista Zenaida Solís reforzó que “ambas normas están en las mismas condiciones, no tienen reglamento”.

Añadió que una vez que se publique el reglamento y entre en vigencia la ley N° 31112, se derogará el DU 013-2019.

