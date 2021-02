Cámara de representantes de EE. UU. aprobó plan de estímulo de $ 1,9 billones

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la madrugada del sábado 27 de febrero el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares que impulsa el presidente Joe Biden, con solo apoyo de los demócratas.

Con 219 votos a favor y 212 en contra —de los republicanos que han calificado algunas de las propuestas como “medidas costosas y mal enfocadas”—, la iniciativa del Ejecutivo obtuvo su primera victoria.

El plan Biden prevé varios miles de millones de dólares para aumentar el ritmo de vacunación a 600 millones de personas para el mes de julio, así como 130.000 millones de dólares para que escuelas y liceos reanuden sus actividades de manera presencial.

“Tras 12 meses de muerte y desesperanza, esta noche comienza la recuperación estadounidense”, dijo el congresista Brendan Boyle poco antes de la aprobación del paquete.

En contraparte, el jefe de la minoría republicana, Kevin McCarthy, afirmó que “los demócratas tienen tanta vergüenza de todo el derroche de dinero no vinculado al covid en este texto, que lo aprueban en medio de la noche”.

No obstante, no todo lo planteado por el presidente de los EE. UU. tuvo luz verde. La responsable de los procedimientos parlamentarios, Elizabeth MacDonough, consideró que el texto no podía incluir el alza del salario mínimo a 15 dólares la hora.

La respuesta del mandatario no se hizo esperar y anunció que intentará impulsar por separado el aumento del salario federal mínimo, actualmente en 7,25 dólares por hora.

De acuerdo con algunos expertos, la eliminación del aumento del salario mínimo podría facilitar la aprobación final del paquete, ya que algunos demócratas moderados se oponían a esta idea, por poner en riesgo 1,4 millones de empleos.

Por último, los nuevos cheques de ayuda por unos 1.400 dólares serán enviados a los estadounidenses, según su nivel de ingreso, y se extenderán los subsidios por desempleo hasta el 30 de setiembre de 2021.

El texto se trasladará al Senado la próxima semana, donde la vicepresidenta demócrata Kamala Harris podría emitir un voto de desempate en una cámara donde los republicanos controlan 50 escaños y los demócratas y sus aliados controlan los otros 50.

“Tenemos que aprobar el plan antes del 14 de marzo”, cuando terminen la ayudas al desempleo, advirtió el jefe de la mayoría demócrata, Steny Hoyer.

Con información de AFP y EFE.