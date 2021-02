Restaurantes y centros comerciales reabrirán en marzo

El Gobierno anunció ayer que desde el 1º hasta el 14 de marzo, diversas actividades económicas –que se encontraban paralizadas en las provincias de riesgo extremo (ver infografía de la pág. 5) en la segunda ola del coronavirus– retomarán su atención al público.

Gamarra en vilo

Por ejemplo, los centros comerciales, galerías, tiendas y conglomerados –como Gamarra o Polvos Azules– podrán operar con un aforo del 20%.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, sostuvo que de nada sirve que se permita reabrir sus puertas si desde el Ejecutivo evitan declarar sobre la negativa a la aplicación de salvaguardas temporales a prendas importadas desde China y Bangladesh.

“Más preocupante que el aforo es la competencia en igualdad de condiciones. No pueden callarse en un tema tan importante que define el futuro de nuestra industria”, comentó para La República luego de que la premier Violeta Bermúdez pasara por alto una pregunta de la prensa en torno a este asunto.

Más actividades

Asimismo, los restaurantes en espacios cerrados con ventilación –y al aire libre– funcionarán al 30% de aforo. Desde la PCM precisaron que también tendrán carta libre para trabajar vía delivery desde las 4:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. todos los días de la semana.

En tanto, las tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad como supermercados, mercados –incluso los itinerantes–, bodegas y farmacias atenderán con 40% de su aforo. También pueden usar el reparto a domicilio las 24 horas del día.

Centros comerciales

Negocios como peluquerías, spas y barberías recibieron el aval para abrir al 40% de su aforo, pero con cita previa. Bancos y entidades financieras también deben regirse a un aforo del 40%, mientras que bibliotecas, museos, galerías y zoológicos lo pueden hacer al 30%.

A tomarlo con pinzas

El economista Armando Mendoza señaló a La República que no habrá una recuperación plena mientras no se supere la crisis sanitaria, y cualquier repunte de los índices de actividad económica será precario mientras las políticas para contrarrestar la pandemia no sean del todo efectivas.

A esta apreciación, el especialista añade que no fue tan rígida la paralización a diferencia del año pasado, cuando sectores como construcción se fueron en picada.

“Con la liberación de restricciones se retomarán nuevamente niveles previos a febrero, con un 80 o 90% de la actividad económica funcionando, pero hay que recordar que estas paras dejan negocios muertos en el camino”, acotó.

Continúa la pausa

Por último, desde la PCM aclararon que los casinos, gimnasios, cines y artes escénicas en espacios cerrados seguirán sin funcionar.

A este puñado se le suman las iglesias, los templos, lugares de culto y las actividades de clubes o asociaciones deportivas. Aunque sí estarán permitidas las artes escénicas en espacios abiertos con aforos del 20%.

Restaurantes piden medidas concretas para reactivación

La Unión de Gremios de Restaurantes del Perú respondió a las medidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas que retomen sus actividades con el 30% de su aforo.

A través de un comunicado, argumentaron que no se les permite brindar los servicios de cena –al iniciar el toque de queda desde las 9:00 p.m.– y atender domingos, lo cual se traduce en una facturación del 10% o menos para el sector.

Asimismo, recordaron que “el delivery no es una solución global a la grave realidad” de los negocios gastronómicos, por lo que presentarla como una respuesta integral a las restricciones de desplazamiento no permite ver el fondo del asunto.

“Invitamos al Gobierno a tomar medidas concretas, que ayuden a una real reactivación del sector”, concluyó la Unión de Gremios.

La palabra

Armando Mendoza, economista

“El impacto (de la nueva cuarentena) no ha sido tan rígido como el año pasado. Con la liberación de restricciones se retomarán niveles previos a febrero, con el 80 o 90% de la actividad económica”.

