Industria textil peruana asfixiada por importaciones

La semana pasada, el Indecopi presentó un informe a la Comisión Multisectorial del Ejecutivo, integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de la Producción (Produce), en la que recomendó que se apliquen salvaguardas temporales por 200 días a la importación de prendas provenientes de China y Bangladesh, dado que representan una amenaza para la industria nacional.

No obstante, el Gobierno decidió no tomar cartas en el asunto –la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de las Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB) planteó una tasa arancelaria mínima de 20%– alegando que no existen pruebas claras de la relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño sobre la producción local.

Inconsecuencia

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), lamentó que el Ejecutivo le dé la espalda a cerca de 100 mil mypes, y que se haya cuestionado los hallazgos del Indecopi, cuando las mismas cifras de Produce arrojan que la fabricación de prendas cayó durante el año pasado (ver infografía).

Incluso recordó que en datos del BCRP, la tasa de utilización de la capacidad instalada del sector confecciones ha caído dramáticamente a -44,5% al cierre de 2020.

Cabe precisar que la investigación que hizo la CBD del Indecopi fue impulsada desde el Produce por el exviceministro –y posterior titular– José Salardi.

“Hay una relación causal entre el incremento de importaciones y la caída de la producción nacional. Lo único que tienen que hacer es leer el informe técnico. Esta decisión política afecta a toda la cadena textil-confecciones, de la que un millón de personas dependen directa e indirectamente”, acotó.

Abismo

El año pasado, la producción de confecciones cayó -35,9% por la paralización de actividades ante el COVID-19 y por el ingreso de grandes volúmenes de importaciones a bajo costo, lo cual agrava más el panorama sectorial tras su reducción en el PBI manufacturero, que pasó de 6,8% a 3,8% de 2010 a 2019.

Asimismo, el volumen de las importaciones textiles aumentó en 54,3%, pasando de 303 millones 553 mil unidades en 2019 a 468 millones 278 mil unidades al cierre de 2020 . “Esto generó claramente una caída de la producción nacional y de los empleos. Además, desde 2016 los precios de las unidades de las prendas chinas cayeron 52,7%: de 2,05 dólares a 0,97 dólares’', explicó el gerente de estudios económicos y sociales de la SNI, Antonio Castillo.

Incluso, al primer semestre del año pasado las importaciones en términos relativos a la producción crecieron a 564%, la más alta en todo el periodo de análisis según el Indecopi.

El estudio recalca que el mercado de confecciones se redujo -23,0% de enero a junio de 2020, y el volumen de ventas, lo hizo en -78,7% (ver infografía).

Finalmente, recalcaron que nuestro país aplica la menor tasa arancelaria (11%) para el ingreso de confecciones asiáticas en comparación a Ecuador (24%), Brasil (35%) y Colombia (40%).

’'Sector corre riesgo de desaparecer’'

Gerónimo López, de la CGTP, exhortó al Gobierno a aplicar las salvaguardas temporales dado que se está exponiendo a que miles de mypes desaparezcan junto al sector confecciones.

Este jueves 25, los empresarios textiles de Gamarra realizarán un plantón para manifestar su rechazo a la decisión del Gobierno .

’'De cada 10 prendas vendidas, menos de una unidad fue adquirida al productor nacional durante el primer semestre del año pasado’', recoge el informe de Indecopi, dado que las importaciones alcanzaron picos de hasta 97,1% en el mercado durante el primer semestre de 2020.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.