Bono 600: todo sobre el pago por billetera digital y banca celular

A partir del viernes 26 de febrero inicia el pago del bono de 600 soles para el segundo grupo de familias a través de cuentas bancarias, banca celular y billeteras digitales. Esta última modalidad, que esta vinculada a los aplicativos como Yaye o Tinku, permitirá a los beneficiarios utilizar el dinero sin la necesitad de retirarlo de los cajeros. A diferencia de la banca por celular, esta forma no tiene un tiempo límite para sacar el bono.

De esta manera se continúa con la entrega del bono 600 soles. Este subsidio fue anunciado por el presidente Francisco Sagasti y su pago inició el último miércoles 17 de febrero para el primer grupo conformado por familias de los programas sociales de Juntos, Contigo y Pensión 65. El apoyo espera llegar a un total de 4,2 millones de peruanos.

“En el grupo dos se pagará a las familias que tengan acceso de productos financieros como cuentas de ahorro, billeteras digitales (Yape, Tunki, Lukita) o afiliados a banca celular quienes podrán cobrar en los 11.500 agentes multired y 940 cajeros disponibles a nivel nacional” dijo Santiago García, vocero del Banco de la Nación, a La República.

Agregó que “los hogares a quienes se les asigne el pago a través de billeteras digitales no es necesario que retiren el dinero para tenerlo en físico, ni abrir una cuenta de ahorro, ya que pueden realizar las compras directamente en los pequeños negocios y de esta forma ayudan a dinamizar la economía local de las regiones en alerta extrema para quienes está destinado el bono”.

Asimismo, García hizo un llamado a la población a no dejarse engañar, “ para evitar las estafas o robos digitales recomendamos que las personas no den sus datos como claves o números de cuenta a terceros . Cualquier duda o inconvenientes con el retiro de su dinero comunicarse con los canales oficiales del banco o llamando al 101″.

El representante de la entidad financiera señaló, en referencia a los incidentes ocurridos en los anteriores subsidios, que la mayor cantidad de robos de este tipo es porque las personas comparten sus datos. Igualmente, informó que si la familia durante los últimos meses se han separado o han perdido a sus integrantes y salen como beneficiados, deben comunicarse con el Banco de la Nación para solicitar el cambio de preceptor a través de la línea 101 .

Sergio García también precisó que “el bono no es para la persona que lo recibe, si no es para el hogar al que pertenece”. Por lo que se insta a la población a compartir este beneficio sin recurrir a amigos, conocidos u otros familiares con los que no convivan.

Este beneficio es para las familias que no cuenten con integrantes registrados en planilla de empresas públicas o privadas. Adicionalmente, ningún de ellos debe tener ingresos superiores a los 3.000 soles.

Para las personas que estén en el grupo 3 y 4 , a quienes les tocaría el 8 y 26 de marzo respectivamente, existe la posibilidad de adelantar su pago . Para ellos deben integrarse a la modalidad de billetera digital o abrir una cuenta bancaria.

“Para los otros grupos que deseen integrarse a la modalidad de billetera digital deberán hacerlo entre el 1 y el 15 de marzo. De esa forma estarán en el grupo 2. Si desean abrir una cuenta bancaria hay que hacerlo entre el 5 y el 12 de marzo para que su depósito sea adelantado y considerado en el grupo 2 o 3”, manifestó García.

Banco de Nación no pide datos personales a través de llamadas o mensajes de texto ni correos electrónicos. Toda la data se maneja a través de la web oficial https://consultas.bono600.gob.pe/

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono de 600 soles?

Para saber si estás entre los beneficiarios del Bono 600 soles, sigue estos pasos:

Entra a la plataforma oficial habilitada por el Gobierno: https://consultas.bono600.gob.pe/

Escribe el número y fecha de emisión de tu DNI

Haz clic en no soy un robot y en acepto la política de privacidad

y en Presiona en consulta si tu hogar es beneficiario y entonces sabrás si podrás recibir los 600 soles.

Cronograma de pago del Bono 600 soles

17 febrero: hogares de los programas Juntos, Contigo y Pensión 65

26 de febrero: hogares con cuentas bancarias, billeteras digitales y banca celular (usuarios antiguos y nuevos)

8 de marzo: hogares en comunidades sin entidades financieras

29 de marzo: hogares sin cuentas bancarias.

“Tenemos la confianza de que los filtros han sido los correctos y se espera que este apoyo sí llegue a las familias que verdaderamente lo requieran en esta coyuntura”, finalizó el vocero del Banco de la Nación.

